Powrót do treningów

Dochodzą do zdrowia

Na takie wieści długo czekali kibice Zaksy! Czy to koniec fatalnego okresu w klubie z Kędzierzyna?

Wśród siatkarzy reprezentacji Polski nie brakuje zawodników, którzy zaliczają się do grona najpopularniejszych i najlepiej opłacanych siatkarzy na świecie. Do tej grupy zaliczyć trzeba oczywiście również Bartosza Kurka. Kapitan biało-czerwonych jest uwielbiany przez kibiców nie tylko w Polsce, ale również w Japonii, gdzie obecnie gra dla zespołu Wolfdogs Nagoya. Wiele osób może jednak nie pamiętać, jak jeszcze dekadę temu wyglądał Bartosz Kurek i jak zmienił się w tym czasie.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Dalej

Niewiarygodne, jak bardzo zmienił się Bartosz Kurek. Kapitan polskich siatkarzy przeszedł ogromną przemianę

A okazuje się, że kapitan kadry prowadzonej przez selekcjonera Nikolę Grbicia zmienił się diametralnie przez ostatnie dziesięć lat. Urodzony w sierpniu 1988 roku siatkarz obecnie nie może pochwalić się zbyt bujną czupryną, jednak jeszcze dekadę wstecz miał się on czym pochwalić. Na instagramowym koncie Polskiego Związku Piłki Siatkowej pojawiły się dwa zdjęcia – jedno z 2013, a drugie z 2023 roku, które idealnie obrazują przemianę Bartosza Kurka.

Nie do wiary, co stało się z Bartoszem Kurkiem! Metamorfoza gwiazdora polskich siatkarzy jest ogromna

Jako 25-latek, kapitan reprezentacji Polski mógł pochwalić się bujną fryzurą, na co od razu zwrócili uwagę internauci oglądający zdjęcia. - Tak długo oglądam siatkówkę, że pamiętam, jak Kurek miał włosy – napisała prześmiewczo jedna z użytkowniczek Instagrama. - To pierwsze zdjecie az krzyczy: Możesz być kim chcesz - MONTE - napisała kolejna z fanek Kurka odnosząc się do dawnej reklamy, w której siatkarz wystąpił.