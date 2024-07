Nikola Grbić zaczął wrzeszczeć! Nieznane dotąd nagranie wyszło na światło dzienne. Wszystko przez jedno zdanie w kierunku trenera

Wyszły na jaw prawdziwe powody transferu Wilfredo Leona do PlusLigi! Wydało się, to dlatego siatkarz przeniósł się do Lublina

W szeregach reprezentacji Polski siatkarzy nie brakuje światowej klasy zawodników, którzy w pojedynkę są w stanie odmieniać losy kolejnych spotkań, co spotkało się chociażby z bardzo ważnymi słowami Nikoli Grbicia w kierunku Tomasza Fornala podczas Ligi Narodów 2024. Po tym, jak biało-czerwoni sięgnęli po kolejny brązowy medal, oczekiwania kibiców względem Polaków i ich ewentualnego medalu na igrzyskach w Paryżu wzrosły jeszcze bardziej. Dobitnie przekonał się o tym sam selekcjoner reprezentacji Polski, kiedy zauważony przez grupę fanów usłyszał, jak jeden z mężczyzn zaczął krzyczeć w jego kierunku. Nikola Grbić nie tylko nie przeszedł obok tego obojętnie, ale również natychmiast zareagował.

- Przywieźcie złoto z Paryża! - wykrzyczał jeden z kibiców widząc przechodzącego niedaleko Nikolę Grbicia. - TAK JEST! - odparł donośnym głosem po polsku selekcjoner reprezentacji Polski, co spotkało się z śmiechem zgromadzonych kibiców oraz okrzykami zadowolenia po reakcji trenera. Grbić dodatkowo uniósł pięść w energicznym geście, czym mógł jeszcze bardziej naładować kibiców przed zbliżającymi się meczami.

Kibic: Przywieźcie złoto z Paryża!Nikola Grbič: TAK JEST!!:) pic.twitter.com/3qtFx69JB6— Mateusz Babiarz (@matbabiarz) July 2, 2024

Rywalizacja siatkarzy podczas imprezy w Paryżu trwać będzie przez całe igrzyska, od 27 lipca do 10 sierpnia, kiedy to rozegrany zostanie wielki finał. Faza grupowa potrwa z kolei do 3 sierpnia. Zanim biało-czerwoni udadzą się do Francji, w dniach 12-14 lipca w TAURON Arenie w Krakowie czeka ich jeszcze Memoriał Huberta Wagnera.