Polska – Chiny RELACJA NA ŻYWO Mecz siatkarzy Polska – Chiny WYNIK LIVE Polska – Chiny dzisiaj 8.10 NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Chiny, który zwieńczy udany dla Polaków turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Start meczu o 13:30, bądźcie z nami!

Reprezentacja Polski imponuje na światowych parkietach. Polacy w tym roku nie mają sobie równych, przegrali tylko dwa mecze, ale nie miały one większych konsekwencji, bo były to spotkania w grupie Ligi Narodów. Biało-Czerwoni wygrali te rozgrywki, a później bez porażki przeszli przez całe mistrzostwa Europy, by teraz kontynuować swoją serię w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Ze wszystkich drużyn walczących o awans tylko Polska, USA i Niemcy przechodzą przez ten turniej bez porażki.

Dobrze byłoby utrzymać tę tendencję, zwłaszcza że Chiny także nie grają już o nic, bo nie mają szans wywalczyć awansu. Wygrana pozwoliłaby utrzymać serię zwycięstw z rzędu polskiej kadry, która trwa już 23 meczów i na pewno byłaby miłym zwieńczeniem tego niezwykle ciężkiego sezonu.