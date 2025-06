Cóż, to niefortunna sytuacja pod każdym względem. Trudno mi ją nawet komentować, bo nie wiem, co miałbym powiedzieć. Mogę tylko wyrażać nadzieję, że wszystko się jakoś wyjaśni, powróci do normy i Mikołaj będzie mógł wrócić tak szybko, jak to możliwe. Zaś co do kadrowych wyborów w tym momencie, to mamy wielu graczy, niektóre zespoły mają ich mniej, grają tymi samymi składami. Mam do dyspozycji trzech przyjmujących i jestem pewien, że zagrają najlepiej jak potrafią oraz że sobie z tym poradzimy – powiedział nam Nikola Grbić i później dorzucił do składu trzeciego libero.