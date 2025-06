Polska ograła Tajlandię 3:0! Mecz był bardziej zacięty, niż wskazuje na to wynik [ZAPIS RELACJI]

Siatkarki zrobiły co trzeba na otwarcie Ligi Narodów. Martyna Czyrniańska czuła się jak ryba w wodzie!

Możdżonek coraz mocniej angażuje się w politykę! Dołączył do Konfederacji

Marcin Możdżonek już od pewnego czasu angażuje się społecznie i politycznie. W 2023 roku został prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, a w 2024 roku startował w wyborach samorządowych – kandydował na prezydenta Olsztyna, jednak nie otrzymał wystarczającej liczby głosów, choć ostatecznie został radnym tego miasta. Nie od wczoraj było wiadomo, że Możdżonek czuje sympatię do Konfederacji, a jednego z jej liderów, Sławomira Mentzena, poparł w niedawno zakończonych wyborach prezydenckich. Wywołało to niemałe zamieszanie, ponieważ w spocie Możdżonka i Mentzena wykorzystano materiały, do których praw nie posiadali. Okazuje się jednak, że na tym wsparciu się nie skończy.

Mistrz świata szczerze po wyborach. Marcin Możdżonek zwrócił się do Karola Nawrockiego. Wymowne słowa

W środę, 4 czerwca, Sławomi Mentzen na konferencji prasowej w Sejmie ogłosił, że Marcin Możdżonek dołączył do Nowej Nadziei – formacji Mentzena, która współtworzy Konfederację. Polityk przypomniał, że od lat spotykał się z Możdżonek i rozmawiał z nim na wiele politycznych tematów. – Ku mojej wielkiej radości wiosną tego roku Marcin Możdżonek zdecydował się włączyć w moją kampanię prezydencką, jeździł na wiece, wspierał mnie w tej kampanii. Po kampanii wyborczej usiedliśmy do rozmów i podjęliśmy decyzję o współpracy. Cieszę się, że ludzie potrafiący grać drużynowo, z takim kapitałem oraz doświadczeniem, angażują się w politykę – powiedział Sławomir Mentzen.

Wzruszony wujek Karola Nawrockiego uspokaja Polaków. "Z Karolem Polska będzie lepsza. Będzie bardzo dobrym prezydentem"

– Naturalną drogą dla mnie było dołączenie do Sławomira Mentzena, Konfederacji, a przede wszystkim Nowej Nadziei, dołączenie do frakcji, w której można czuć się swobodnie, z którą pokrywam się światopoglądowo i w której jestem traktowany po partnersku – dodał z kolei były siatkarz. Jako reprezentant Polski Możdżonek sięgał po wielkie sukcesy, sięgnął z drużyną narodową m.in. po mistrzostwo Europy w 2009 roku, złoto Ligi Światowej w 2012 i najważniejsze mistrzostwo świata w 2014 roku.