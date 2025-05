Skandal w kadrze Nikoli Grbicia! Zawodnik złapany na dopingu, grozi mu ogromna kara

Silesia Cup to ostatni turniej przed ważnym sprawdzianem dla podopiecznych Nikoli Grbicia - Ligą Narodów. Dla Serba to idealna okazja, aby wprowadzić do kadry nowych prosperujących siatkarzy. Warto zaznaczyć, że część z liderów z poprzedniego roku nie będzie dostępnych dla Grbicia, którzy poprosili o wolne na trwający sezon reprezentacyjny.

W trakcie trwającego turnieju, a dokładniej po meczu z Bułgarią, Grbić odesłał do domu Mikołaja Sawickiego z powodu choroby.

- Jest chory, więc musiał pojechać do domu. Nie chciałem, by zaraził kogoś innego. Obserwujemy jego sytuację, ale choroba wygląda na dość mocną i nie wiem, czy zdąży się wyleczyć na turniej w Chinach – wyjaśniał Serb.

Dramat Mikołaja Sawickiego! Może zostać zawieszony na kilka lat

Tuż przed meczem z Niemcami, dziennikarze portali "siatka.org" i "WP Sportowe Fakty" dowiedzieli się, że mowa tu o grubszym problemie przyjmującego. Mikołaj Sawicki miał mieć pozytywny wynik na teście antydopingowym, co potwierdziła Polska Agencja Antydopingowa.

- Potwierdzam te doniesienia. W organizmie zawodnika wykryto substancję zabronioną. Siatkarz ma w tej chwili prawo do analizy próbki B i złożenia wyjaśnień. Zawodnik został tymczasowo zawieszony. Istnieje możliwość, że zawodnik mógł stosować tę konkretną substancję do celów terapeutycznych, chociaż nie posiadał wyłączenia do środków terapeutycznych - powiedział prezes POLADA, Michał Rynkowski.

Co grozi siatkarzowi? Szef organizacji wytłumaczył.

- Biorąc pod uwagę tę substancję teoretycznie może mu grozić kara do czterech lat dyskwalifikacji - podsumował Rynkowski.

Siatkarz może jeszcze wystąpić o zbadanie próbki B, ma na to siedem dni. Ostateczny termin to 6 czerwca.