Polska - Niemcy TV GDZIE OGLĄDAĆ? Siatkówka: Polska - Niemcy na którym kanale dzisiaj mecz Polska - Niemcy STREAM ONLINE LIVE. Polska - Niemcy TRANSMISJA w TV

Niemcy, Stany Zjednoczone i Włochy – tak wygląda rozkład jazdy polskich siatkarek na finiszu olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego rozgrywanego w Łodzi. Podopieczne Stefano Lavariniego po porażce z Tajlandią (2:3), na kolejne potknięcie nie mogą sobie pozwolić.

Po pierwszych meczach w Atlas Arenie wydawało się, że reprezentacje Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch są nieosiągalne dla pozostałych drużyn. Tymczasem siatkarki Tajlandii po trzech dość gładkich porażkach, niespodziewanie pokonały Polki 3:2.

"Tajki są zupełnie innym zespołem, niż te, z którymi rywalizowałyśmy wcześniej. One potrafią grać szybko, kombinacyjnie i nie potrafiłyśmy ustawić bloku. Potem ta nasza gra falowała, rywalki świetnie spisywały się w systemie blok-obrona" - tłumaczyła przyjmująca polskiej reprezentacji Martyna Czyrniańska. Najmłodsza zawodniczka, której z powodu kontuzji zabrakło na mistrzostwach Europy, udanie zastąpiła na boisku nieskuteczną Olivię Różański.

"Dobrze już się czuję po kontuzji, jestem gotowa w stu procentach. Mam mniej rozegranych meczów niż pozostałe dziewczyny, ale staram się wnieść dużo takiej świeżej energii. Niestety, w meczu z Tajlandią to nie pomogło. Najważniejsza będzie teraz regeneracja, odpoczynek, sen i oczyszczenie głowy - skupienie się nie na tym, co już było, ale na najbliższym przeciwniku" – podkreśliła Czyrniańska.

Porażka z Tajkami mocno skomplikowała sytuację w tabeli biało-czerwonych, ale też niczego nie przekreśliła. Lavarini zdaje sobie sprawę, że jego zespół nie ma już przysłowiowego marginesu błędu.

"Musimy się podnieść, bo to jest nasza praca. Natomiast w kontekście najbliższego meczu nic się nie zmienia. Jeśli wygralibyśmy z Tajlandią, to co dalej musielibyśmy zrobić? Pokonać Niemki. A w przypadku porażki z Tajlandią? Też musimy z nimi wygrać" – przekonywał włoski selekcjoner.

Niemki z kolei były o krok od pierwszej porażki w turnieju. W meczu ze Słowenkami przegrywały już 5:10 w tie-breaku, ale finisz w ich wykonaniu był imponujący. Ostatecznie decydującego seta wygrały 15:12.

Polki w tym sezonie już trzykrotnie rywalizowały z drużyną Vitala Heynena – dwa razy wygrały w Lidze Narodów i wyeliminowały rywalki w 1/8 finału mistrzostw Europy. Reprezentacja Niemiec musi sobie radzić bez liderki, atakującej Hanny Orthmann, która w pierwszym meczu europejskiego czempionatu doznała poważnej kontuzji kolana i będzie pauzować przez kilka miesięcy. Pod jej nieobecność najlepiej punktującymi zawodniczkami są Camila Weitzel oraz Lina Alsmeier. Mecz Polski z Niemcami rozpocznie się w piątek o godz. 17.30.

Kolejnym przeciwnikiem gospodyń turnieju będą Amerykanki (sobota, godz. 17.30). W niedzielę, na zakończenie rywalizacji, biało-czerwone podejmować będą Włoszki (początek godz. 20.45).

Co najważniejsze, nawet brak uzyskania kwalifikacji w turnieju w Łodzi nie zamyka polskim siatkarkom drogi na igrzyska. Oprócz sześciu najlepszych drużyn z turniejów kwalifikacyjnych i Francji, jako gospodarza, prawo startu otrzyma jeszcze pięć reprezentacji, najwyżej sklasyfikowanych w światowym rankingu zaktualizowanym na zakończenie rundy zasadniczej przyszłorocznej Ligi Narodów. A więc dopiero w połowie czerwca 2024 roku będą znani wszyscy uczestnicy turnieju olimpijskiego. Ważną zasadą jest również to, że każdy z kontynentów musi mieć swojego przedstawiciela na igrzyskach, a więc jeden z krajów z Afryki, które są dość nisko notowane w rankingu, "zabierze" jedną kwalifikację. W puli pozostaną więc jeszcze cztery miejsca.

Mecz między Polkami a Niemkami został zaplanowany na 22 września 2023 roku.