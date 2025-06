- To ogromne wyróżnienie, móc pełnić funkcję kapitana – powiedział na konferencji prasowej Zieliński. Ale i olbrzymia odpowiedzialność. Zrobię wszystko, żebysmy dali dużo radości naszym kibicom. Nie będę się odnosił do decyzji jaka podjął Robert. Wybitny piłkarz. Decyzję, którą trener podjął ja szanuję. To wielkie wyróżnienie. Chce pełnić tę funkcję najlepiej jak potrafię – powiedział Zieliński i dodał: - Nie rozmawiałem z Robertem. Nie będę miał z tym problemu, żeby porozmawiać. Jestem na to otwarty – zaznaczył.