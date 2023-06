Polska – USA TRANSMISJA TV Liga Narodów: Polska – USA GDZIE OGLĄDAĆ? Polska – USA siatkówka STREAM ONLINE Polska – USA dzisiaj o której godzinie?

Polska – USA TRANSMISJA Liga Narodów: Polska – USA GDZIE OGLĄDAĆ? Polska – USA siatkówka STREAM ONLINE

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przynosi fanom w tym roku wiele emocji, a to za sprawą dość... nierównych spotkań w wykonaniu Biało-Czerwonych. Polacy dopiero po tie-breaku pokonali Bułgarię, Iran, Niemcy i Holandię, w każdym z tych meczów pokazując wiele twarzy. Tylko Francuzów pokonaliśmy za trzy punkty (3:1), a do tego gładko przegraliśmy z Serbami 0:3, co oznacza, że w żadnym z meczów nie zachowaliśmy „czystego konta” jeśli chodzi o sety. Obecnie nasi reprezentanci rywalizują w Holandii i tam właśnie rozegrali mecze z Niemcami i Holendrami w obu pokazując nierówną siatkówkę w poszczególnych setach. Fani mają więc obawy co do kolejnych spotkań.

Mecz siatkarzy dzisiaj na jakim kanale? Polska – USA o której godzinie? Polska – USA GDZIE OBEJRZEĆ?

Kibice wyrażają niepokój, że z tak mocnymi zespołami jak USA oraz Włochy Polacy, jeśli zagrają tak nierówno, jak do tej pory, mogą nie zdołać przezwyciężyć kryzysowych sytuacji. Fani obawiają się, że mocniejsze zespoły lepiej wykorzystają chwile słabości Biało-Czerwonych niż zrobili to Niemcy czy Holendrzy. USA obecnie plasuje się na 2. miejscu w grupie Ligi Narodów i ma na swoim koncie tylko porażkę 1:3 z Brazylią, więc mecz z nimi może być prawdziwym testem dla podopiecznych Nikoli Grbicia.

Mecz Polska – USA w ramach Ligi Narodów odbędzie się w sobotę, 24 czerwca. Start meczu zaplanowano na godzinę 13:00. TRANSMISJA TV z meczu Polska – USA dostępna będzie na kanałach Polsat Sport oraz TVP 1. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnej platformie Polsat Box Go oraz za darmo na SPORT.TVP.PL. Relacja na żywo z meczu Polska – USA na sport.se.pl, zapraszamy!