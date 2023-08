Polskie siatkarki będą prowokowane?! To mogą być nieczyste zagrania. Zwróciły uwagę na jedną rzecz

ME siatkarek Polska - Turcja TV TRANSMISJA NA ŻYWO ME siatkarek Gdzie obejrzeć dzisiaj Polska - Turcja STREAM ONLINE LIVE 30.08

Ebrar Karakurt jest jedną z najlepszych tureckich siatkarek, jednak tym, co wyróżnia ją zdecydowanie najbardziej są jej boiskowe zachowania. Turczynka lubi pokazać przeciwniczkom język bądź utrzymać dłuższy kontakt wzrokowy. Jej gra jest niesamowicie naładowana emocjami, których siatkarka zupełnie nie ukrywa.

Przygotowane na niesportowe zachowania Turcji są Polki. W rozmowie z Interią Kamila Witkowska mówi: „Karakurt jest zawodniczką, która bardzo pokazuje sportową złość do przeciwnika. Uważam, że to nieczyste zagranie z jej strony. Jeśli uda nam się ją powstrzymać, na pewno te zachowania będą nas dużo mniej denerwowały. I będziemy mogły spokojniej grać”.

Polskie siatkarki mają jednak pewien plan na pokonanie przeciwniczek. „Mimo że to dziewczyny bardzo ułożone technicznie i taktycznie, to jest kilka rzeczy, które możemy uszczypnąć swoją dobrą grą. Mam nadzieję, że je odsuniemy od "sieci", bo wtedy będzie nam je dużo łatwiej powstrzymać dziewczyny na skrzydłach. Emocje grają u nich bardzo dużą rolę. Myślę, że to jest też spowodowane wiekiem tych dziewczyn. To młode zawodniczki, na pewno nakręcają się pozytywnymi akcjami i bardzo to pokazują”- mówi Witkowska.