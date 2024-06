Tomasz Fornal wypalił wprost o polskich siatkarkach. Te słowa nie przejdą bez echa, nie mógł się powstrzymać

To, co Wilfredo Leon zamieścił w sieci wywołało olbrzymi lęk! Serce stanęło ze strachu o siatkarza przed turniejem finałowym Ligi Narodów

Tomasz Fornal nie przeszedł obojętnie obok sukcesu siatkarek

Reprezentacja Polski siatkarek znów pokazała charakter i umiejętności na arenie międzynarodowej. Choć Liga Narodów dla wielu kadr narodowych jest traktowana nieco po macoszemu i nierzadko silniejsze zespoły wystawiają tam zawodników z drugiego szeregu, to z pewnością medal tej imprezy nie jest czymś, co można zdobyć bez większego nakładu sił. Dlatego też drugi z rzędu brązowy medal Ligi Narodów to z pewnością cenna zdobycz dla naszych siatkarek, które jeszcze niedawno o takich osiągnięciach mogły pomarzyć. Nie ma jednak wątpliwości, że docelową imprezą, także dla Biało-Czerwonych, są igrzyska olimpijskie.

Żony i partnerki polskich siatkarzy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tak jest w przypadku też reprezentacji mężczyzn, która dopiero przystępuje do fazy pucharowej Ligi Narodów. Jedna z gwiazd męskiej kadry, Tomasz Fornal, postanowił skomentować niedawny sukces siatkarek. – Super. Widać progres, który czynią, odkąd trener Lavarini objął reprezentację – ocenił bardzo pozytywnie Fornal. Sam przyznał, że nie chce zbytnio nakręcać fanów, ale nie mógł się powstrzymać, by nie wspomnieć o igrzyskach olimpijskich. – Nie chcę narzucać presji ani pompować balonika, ale mam nadzieję, że tak samo przywiozą medal z igrzysk olimpijskich, że im się uda. Przyjemnie się ogląda ich grę. Mogą być zadowolone – dodaje zawodnik Jastrzębskiego Węgla, którego słowa cytuje portal Interia.

Fornal zauważył też, że polskie siatkarki błysnęły nie tylko umiejętnościami siatkarskimi, ale i charakterem oraz przygotowaniem mentalnym. – To też nie jest łatwe po meczu z Włochami, który nie poszedł po ich myśli. Nie jest tak łatwo w jedną noc oczyścić głowę i zagrać na Brazylię, która na pewno jest mocna. One to zrobiły, drugi raz z rzędu notują brązowy medal w Lidze Narodów. Gratulacje – podkreślił.