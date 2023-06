Ważna chwila w życiu legendarnego polskiego siatkarza. Wrócił do korzeni, odważny krok

Wiadomość o prywatnym życiu Katarzyny Skowrońskiej wyciekła do sieci. Oto jak jest naprawdę

To właśnie w Radomiu Paweł Zagumny rozpoczął w 1995 r. seniorską karierę. W drużynie Czarnych spędził wówczas dwa lata i jako nastolatek udowodnił, że ma ogromny talent. W późniejszym czasie został jednym z najwybitniejszych polskich siatkarzy i najlepszym rozgrywającym świata. Aż 427 razy wystąpił w reprezentacji Polski, z którą zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo świata. Z kadrą wywalczył też mistrzostwo Europy i Ligę Światową, a także wystąpił na czterech igrzyskach olimpijskich. Reprezentacyjną karierę zakończył na szczycie - po wywalczeniu złota MŚ w 2014 roku. Później przez trzy sezony grał jeszcze w PlusLidze, by w 2017 r. powiedzieć "dość". Błyskawicznie po zakończeniu kariery został dyrektorem sportowym Politechniki Warszawskiej, a w latach 2019-2020 był prezesem Polskiej Ligi Siatkówki. Teraz przypomni sobie w barwach Cerradu Enei Czarnych Radom, jak to jest być prezesem.

Ważna chwila w życiu Pawła Zagumnego. Legendarny siatkarz wraca do korzeni

W czwartek Zagumny został oficjalnie przedstawiony jako nowy prezes radomskiego klubu. Zwołano specjalną konferencję prasową, na której poinformowano o zmianie. 45-latek zastąpi na tym stanowisku Dariusza Fryszkowskiego i po 26 latach wróci do Radomia. Przed nim trudne zadanie, bo w ostatnim sezonie PlusLigi Czarni zajęli przedostatnie miejsce z bilansem identycznym jak spadkowicz - BBTS Bielsko-Biała. Radomianie wygrali zaledwie trzy z 30 meczów, ale wyprzedzili bielszczan dzięki większej liczbie punktów [14 do 8 - red.].

To sprawiło, że drużyna jest w przebudowie. W składzie pozostało tylko dwóch siatkarzy z poprzedniego sezonu - Michał Ostrowski i Maciej Nowowsiak. Zakontraktowano już kilku nowych siatkarzy, ale przed Zagumnym jeszcze sporo roboty. W najbliższych miesiącach zdecydowanie głośniej będzie mówiło się o występach reprezentantów i reprezentantek Polski, bo Biało-Czerwoni rozpoczynają już zmagania w Lidze Narodów, ale w tle legendarny polski siatkarz będzie starł się poprawić sytuację Czarnych Radom przed nowym sezonem ligowym.