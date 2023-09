Włochy - Francja TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Półfinał Włochy - Francja GDZIE OGLĄDAĆ siatkówka mistrzostwa Europy Włochy - Francja STREAM LIVE ONLINE dzisiaj

Vital Heynen nie chce wracać do przegranych meczów ze Słowenią w ME. „To nie jest dobry moment, tylko bym szkodził”

Emocje na mistrzostwach Europy w siatkówce sięgają zenitu, bo rywalizacja toczy się już w strefie medalowej. Na czwartek zaplanowano dwa półfinały, które wyłonią finalistów, z kolei przegrani będą jeszcze mieli szansę na brązowe medale. Pierwsi na parkiecie w Rzymie pojawią się Polacy i Słoweńcy, i to ten mecz budzi największe emocje wśród polskich kibiców. Wszyscy mają nadzieję, że podopiecznym Nikoli Grbicia uda się przełamać słoweńską "klątwę" w ME, gdzie to właśnie Słowenia cztery razy z rzędu stawała na drodze Polski po mistrzowski tytuł. Ten mecz rozpocznie się o 18:00, jednak wielkie siatkarskie emocje będą trwały aż do późnego wieczora, bo później na parkiet wyjdą Włosi i Francuzi.

#EuroVolleyM 2023 reached their final destination - Rome! The majestic Palazzetto dello Sport Rome will be on Thursday a stage for two mouth-watering semifinals featuring Poland vs Slovenia and Italy vs France 💥All you need to know before the semis 🔎https://t.co/z9NfUuQ3gE pic.twitter.com/w2AKmvPMJ2— European Volleyball (@CEVolleyball) September 14, 2023

Najlepszą zapowiedzią półfinału Włochy - Francja niech będzie fakt, że pierwsi są aktualnymi mistrzami świata, a drudzy mistrzami olimpijskimi. Tylko jedna z tych drużyn awansuje do finału ME, gdzie może zmierzyć się z Polską. Gospodarze liczą oczywiście na to, że Włosi pokażą formę z zeszłorocznych MŚ i zagrają w Rzymie o drugie złoto wielkiej imprezy z rzędu. Z kolei Francuzi po nieco słabszych występach po igrzyskach w Tokio chcieliby przypomnieć, że nadal są siatkarską potęgą. Jedno jest pewne - emocje będą ogromne, tym bardziej że w tle pozostaje późniejszy sobotni medalowy mecz z Polakami.

Półfinał ME w siatkówce Włochy - Francja odbędzie się w czwartek, 14 września. Planowo powinien rozpocząć się o 21:00, ale wiele zależy od wcześniejszego meczu Polska - Słowenia. Niezależnie od ostatecznej godziny rozpoczęcia, TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!