Zjawiskowa siatkarka obiektem westchnień fanów. Dziesiątki milionów zachwycają się jej urodą! Jej seksapil topi lodowce

Choć reprezentacja Turcji do niedawna nie odnosiła ogromnych sukcesów na arenie międzynarodowej, to i w tym kraju nie brakuje fanów siatkówki. W ostatnim czasie zwłaszcza siatkarki weszły na zdecydowanie wyższy poziom, co także przyczyniło się do popularyzacji tej dyscypliny. Jedną z największych gwiazd siatkarskiej reprezentacji pań jest Zehra Gunes, która występuje obecnie w barwach Vakifbank Stambuł. To właśnie z nimi sięgała już po Klubowe Mistrzostwo Świata, a także zaczęła doprowadzać kadrę Turcji do europejskich i światowych sukcesów.

24-letnia Zehra Gunes jest jedną z czołowych gwiazd kobiecej siatkówki w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwują niemal 3 miliony fanów. Młoda siatkarka jest także niezwykle popularna na wiodącej aplikacji TikTok. Nagrania z jej udziałem sięgają nawet kilkudziesięciu(!) milionów wyświetleń, a profile z krótkimi nagraniami fanów z jej udziałem osiągają nawet setki tysięcy obserwujących.

Młoda siatkarka zachwyca jednak również na samym boisku. W 2017 roku trafiła do reprezentacji narodowej Turcji, nie mając jeszcze osiemnastu lat. W tym roku w barwach kadry triumfowała w Pucharze Świata FIVB i zdobyła złoto mistrzostw Europy rozgrywanych w Belgii, Estonii, Niemczech i Włoszech.

