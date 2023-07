Złapaliśmy się za głowę po zobaczeniu tych faktów o polskich siatkarzach. Mało który kibic o tym wie, prawda ujrzała światło dzienne

to myśli o trenerze

Złoty dotyk Łukasza Kaczmarka! Poprowadził kadrę siatkarzy do triumfu. "Ale to Kurek wciąż jest najlepszy na świecie"

Polscy siatkarze nie bez problemów, zwłaszcza w dwóch pierwszych setach, ale ograli Japonię 3:1 w półfinale Ligi Narodów. Dzięki temu zapewnili sobie już kolejny medal wielkiej imprezy. W niedzielę wyjaśni się, czy okażą się najlepsi w tegorocznej edycji LN, czy będą musieli uznać wyższość Stanów Zjednoczonych. Będzie to też okazja do rewanżu za bolesną porażkę 3:0 w fazie zasadniczej. Jednak niezależnie od końcowego rezultatu, kibice mogą być dumni z występu siatkarzy, którzy ponownie stanęli na wysokości zadania i przynieśli radość, zdobywając medal. To cieszy jeszcze bardziej w związku z faktem gry u siebie, choć nie zawsze było tak kolorowo.

Wojciech Papuga z TVP Sport przypomniał, jak wyglądały występy Polaków przed własną publicznością w XXI wieku. W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do sukcesów siatkarzy, a kibice pamiętają dobrze przede wszystkim zeszłoroczne wicemistrzostwo świata, ale zdarzały się też zdecydowanie gorsze występy. Teraz wiadomo już, że Biało-Czerwoni zdobędą medal tegorocznej Ligi Narodów i będzie to dokładnie piąty taki sukces na dziesięć okazji w tym stuleciu, a także trzeci medal w polskim turnieju z rzędu.

Najbardziej pamiętny jest oczywiście złoty medal mistrzostw świata rozgrywanych w Polsce w 2014 roku. Ostatnio polscy siatkarze mają znakomitą passę - brąz mistrzostw Europy 2021, srebro MŚ 2022 i złoto lub srebro tegorocznej LN. Wcześniej była jednak dłuższa przerwa od wielkiej imprezy w Polsce, bo przed 2021 r. ostatnim występem Polaków u siebie był... najgorszy start w XXI wieku, czyli 10. miejsce ME pod wodzą Ferdinando de Giorgiego w 2017 roku. Rok wcześniej Biało-Czerwoni musieli zadowolić się 5. miejscem w finałach Ligi Światowej, a pozostałe ich występy bez podium w domowym turnieju to 9. miejsce ME 2013, 4. miejsce Ligi Światowej 2007 i 7. miejsce LŚ 2001.

Polska na dużych imprezach w roli gospodarza/współgospodarza:

2001 r. – 7. miejsce podczas turnieju finałowego Ligi Światowej (Katowice)

2007 r. – 4. miejsce podczas turnieju finałowego Ligi Światowej (Katowice)

2011 r. – 3. miejsce podczas turnieju finałowego Ligi Światowej (Gdańsk/Sopot)

2013 r. – 9. miejsce na mistrzostwach Europy (Dania/Polska)

2014 r. – 1. miejsce na mistrzostwach świata (Polska)

2016 r. – 5. miejsce podczas turnieju finałowego Ligi Światowej (Kraków)

2017 r. – 10. miejsce na mistrzostwach Europy (Polska)

2021 r. – 3. miejsce na mistrzostwach Europy (Czechy/Estonia/Finlandia/Polska)

2022 r. – 2. miejsce na mistrzostwach świata (Polska/Słowenia)

2023 r. – 1./2. miejsce podczas turnieju finałowego Ligi Narodów (Gdańsk/Sopot)

I wszystko jasne! Amerykanie pokonali 3:0 Włochów i tym samym to z reprezentacją Stanów Zjednoczonych polscy siatkarze zagrają o złoto #VNL2023 🏐Finał w niedzielę o 20:00 ‼️ pic.twitter.com/DuzV4FJmxD— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 22, 2023