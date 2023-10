Złe informacje! Reprezentant Polski w siatkówkę kontuzjowany, media przekazują niepokojącą wiadomość

Niepokojące informacje dla kibiców polskiej siatkówki. Gracz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Marcin Janusz, ominął ligowy mecz z AZS Olsztyn z powodu kontuzji, której się nabawił. Jak na razie nie ma informacji, ile potrwa kontuzja jednej z gwiazd reprezentacji Polski Nikoli Grbicia.

Kontuzja gwiazdy reprezentacji Polski. Marcin Janusz nie mógł zagrać!

Nie da się ukryć, że Marcin Janusz cieszy się wielkim zaufaniem Nikoli Grbicia i od dłuższego czasu jest już bardzo istotnym elementem reprezentacji Polski. Niestety, gracz złapał kontuzję. Wiadomo było, że organizmy gwiazd reprezentacji są przemęczone przez napięty kalendarz PlusLigi i przez turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu, o czym mówił sam Janusz.

- Tydzień wolnego wystarczy, by wyczyścić głowę, złapać trochę oddechu. Ale żeby zregenerować się fizycznie i być gotowym tak w stu procentach na ligę, to na pewno nie, i nikt tego nie ukrywa. My i sztaby szkoleniowe podchodzimy do tego z głową, by w zdrowiu i dobrej formie ten początek sezonu przetrwać - mówił rozgrywający Zaksy, cytowany przez portal interia.pl