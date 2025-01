Amerykanie pokochali jej wdzięki. Ta piękność nazywa się Lewandowski. Żar aż od niej bucha!

Gwiazdor TVN naprawdę zapytał o to Adama Małysza. Wystarczyło jedno zdjęcie "Orła z Wisły"

Nazwisko Lewandowski od lat budzi szczególne emocje u polskich kibiców. Cieszyliśmy się z sukcesów Mariusza Lewandowskiego na boisku, Marcina Lewandowskiego na bieżni, nie wspominając o kilkunastu latach wciąż trwającej wielkiej kariery Roberta Lewandowskiego. Do tego grona trudno zaliczyć Vivicę Lewandowski, ale blondwłosa piękność zaangażowana w niezwykle popularne wyścigi NASCAR sprawia, że to polskobrzmiące nazwisko zdobywa popularność także w USA. Amerykanie wręcz pokochali jej wdzięki, które chętnie prezentuje nie tylko na torze, ale także w mediach społecznościowych.

Vivica Lewandowski podbija USA, od jej zdjęć żar aż bucha

Lewandowski prężnie rozwija swój profil na Instagramie, który obserwuje blisko 50 tysięcy użytkowników. W 2023 r. w wieku 19 lat została Miss Illinois Teen USA, co przyniosło mnóstwo radości jej i jej mamie, która była Miss Illinois USA 1998. Fani sportu regularnie mogą podziwiać piękną blondynkę podczas wyścigów NASCAR, które w Europie ustępują popularnością Formule 1 czy rajdom WRC, ale w Stanach Zjednoczonych są jednym ze sportów narodowych. Vivica jest jedną z Monster Girls, pracując w roli ambasadorki na rzecz tej popularnej marki. Konkursy piękności i zamiłowanie do sportu to jednak nie wszystko.

Zjawiskowa modelka z powodzeniem prowadzi też fundację Chicago Charity Clays, która wspiera m.in. weteranów cierpiących na zespół stresu pourazowego (PTSD). Na co dzień studiuje na Uniwersytecie Stanowym Arizona i jest przewodniczącą tamtejszej organizacji studenckiej Delta Zeta. To nic innego jak znany z wielu amerykańskich filmów dom studencki dla kobiet. Lewandowski studiuje na kierunku komunikacja na wydziale interdyscyplinarnym sztuki i nauki. Widać więc, że raczej nie narzeka na nudę, a także stale się rozwija. Vivicę Lewandowski poznasz bliżej w powyższej galerii pełnej gorących zdjęć 20-latki.