Polska królowa piękności wyszła za znanego piłkarza. W kilka miesięcy odmieniło się jej życie. Zdjęcia zwalają z nóg

Kibice piłki nożnej w Polsce o Weronice Marzędzie usłyszeli już wiele lat temu, gdy była w związku z Michałem Efirem. Ten zawodnik m.in. Legii Warszawa uchodził za wielki talent, którego eksplozję powstrzymały liczne kontuzje, a jego związek z piękną modelką nie przetrwał próby czasu. Weronika nie zraziła się jednak do piłki i cztery lata temu związała się z Mihą Blaziciem. Słoweniec grał m.in. w poprzednim sezonie w Lechu Poznań, a jego relacja z Polką rozwinęła się naprawdę szybko. W ciągu ostatnich miesięcy postawili wspólnie kilka prywatnych kamieni milowych. W czerwcu ubiegłego roku się zaręczyli, a w grudniu - tuż po świętach Bożego Narodzenia - wzięli wymarzony ślub. Na tym nie poprzestali i w sierpniu powitali na świecie synka Lukę, po czym przeprowadzili się całą rodziną do Dubaju!

Była wicemiss Polski, wyszła za piłkarza. Zdjęcia Weroniki Marzędy powalają

Po zwariowanych miesiącach Marzęda osiedliła się z mężem i synkiem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie piłkarz podpisał kontrakt z klubem Al Ittihad Kalba Club. Modelka może cieszyć się całorocznym latem i chętnie dzieli się tym w mediach społecznościowych, w których jako była wicemiss Polski czuje się jak ryba w wodzie. Na profilu Weroniki można znaleźć wiele oszałamiających zdjęć, od których ciężko oderwać wzrok.

Sama 29-latka pisze o sobie na Instagramie tak: "Kocham zdrowy styl życia i kobiecość". Widać to po jej profilu, a dzięki temu podejściu w 2014 r. została Miss Lubelszczyzny i IV Wicemiss Polski 2014, a także Miss Widzów Polsatu. Modelka przypomniała o sobie m.in. dziesięć lat później podczas Euro 2024, na którym wspierała męża prosto z trybun, a Słowenia z Blaziciem w składzie (we wszystkich meczach na ławce) doszła do 1/8 finału, w której uległa Portugalii dopiero po rzutach karnych.

