Mariusz Pudzianowski skomentował wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA. Porównał go do siebie

Mateusz Bogusz zamieszkał w Los Angeles z piękną Wiktorią

W ostatnich miesiącach Mateusz Bogusz jest jednym z największych wygranych wśród polskich piłkarzy. Gdy w marcu 2023 r. przechodził za milion euro z angielskiego Leeds United do grającego w MLS Los Angeles FC, niewielu kibiców zwróciło na to uwagę. Pomocnik szybko stał się jednak jednym z liderów amerykańskiego klubu, w którym gra teraz m.in. francuski mistrz świata - Olivier Giroud. W tym sezonie 23-letni Polak w 35 meczach MLS strzelił aż 16 goli i zaliczył 7 asyst. Świetna forma sprawiła, że w sierpniu znalazł uznanie Michała Probierza i po raz pierwszy wziął udział w zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji Polski. W meczu z Chorwacją wyszedł w debiucie w wyjściowym składzie, ale nie dał popisu jak w klubie i miesiąc później nie otrzymał powołania. W listopadzie wrócił jednak do kadry i już w poniedziałek pojawi się na swoim drugim zgrupowaniu. Postara się zaprezentować lepiej niż we wrześniu, za co kciuki mocno trzyma jego partnerka - Wiktoria Wychowska, która zamieszkała z Boguszem w Los Angeles.

Mateusz Bogusz znów zadziwił Amerykę. Głośno o gwieździe Los Angeles, niesamowity wyczyn

Wiktoria Wychowska błyszczy na Instagramie, Bogusz na boisku

Wiktoria nie miała żadnego problemu, aby całkowicie zmienić swoje życie i zamieszkać w Stanach Zjednoczonych. Tam wspiera partnera w rozwoju kariery i często uczęszcza na jego mecze, ale zajmuje się także rozwojem osobistym. Wielką rolę w jej życiu odgrywają media społecznościowe - dziewczyna Bogusza nie tylko aktywnie w nich działa, lecz także wiąże z nimi przyszłość. Z jej profilu na Instagramie dowiadujemy się, że studiuje na kierunku "digital marketing", czyli marketing wykorzystujący m.in. potencjał social mediów. Do tego wprost stwierdza, że zajmuje się tworzeniem contentu jako "content creator". To jednak nie wszystko, bo sport w jej życiu nie kończy się na chłopaku-piłkarzu.

Na jaw wyszła cała prawda o ciele Sylwii Dekiert. Wiele Polek zrozumie gwiazdę TVP

Wiktoria jest też certyfikowaną trenerką personalną i dietetyczką. Treningi są nieodłącznym elementem jej życia, co widać na Instagramie. Na jej profilu można znaleźć mnóstwo zdjęć z siłowni, a te w bikini pokazują jej imponującą sylwetkę. Pochodząca z Katowic dziewczyna prowadzi też osobny profil poświęcony wyłącznie zdrowemu trybowi życia. Co ciekawe, nie skupia się tylko na aspekcie fizycznym. Partnerka Bogusza zajmuje się też online coachingiem.