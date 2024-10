Mateusz Bogusz znów zadziwił Amerykę. Głośno o gwieździe Los Angeles, niesamowity wyczyn polskiego snajpera [WIDEO]

W kadrze mu nie wyszło, ale w Stanach zachwyca

Bogusz był na wrześniowym zgrupowaniu kadry. Zadebiutował w meczu z Chorwacją, ale nie był to udany występ. gwiazdor Manchesteru City Josko Gvardiol wysoko zawiesił mu poprzeczkę. W efekcie na obecne zgrupowanie trener Michał Probierz już go nie zaprosił. Kadra na razie nie podbił, ale za to wyśmienicie wiedzie mu się w Ameryce. Znów zrobiło się o nim głośno, a to za sprawą zdobytej bramki.

Drugi najszybszy gol w dziejach Los Angeles FC

Strzelił gola już w 34. sekundzie, a jego zespół Los Angeles FC pokonał na wyjeździe Vancouver Whitecaps 2:1. W ten sposób zapisał się w historii klubu. To drugie najszybsze trafienie w dziejach zespołu. To był dla Bogusza gol numer 15 w obecnych rozgrywkach MLS w 31 występach. Klub naszego gracza jest wiceliderem w Konferencji Zachodniej i wywalczył awans do fazy play-off. Przed Los Angeles jeszcze jeden mecz w sezonie zasadniczym. 20 października rywalem będzie San Jose Earthquakes. Dorobek Bogusza, licząc wszystkie rozgrywki, to 19 goli.

< 1’ ⚽️ ⏱️Mateusz Bogusz with the 2nd fastest goal in #LAFC history. Thrill of the Match | @Yaamava pic.twitter.com/0uPW62tvwu— LAFC (@LAFC) October 14, 2024

