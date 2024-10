Piotr Zieliński nie ma wątpliwości, tego oczekuje po występie z Chorwacją. Co za słowa o Luce Modriciu!

Ryczeliśmy jak bobry po tym, co pokazał Czesław Michniewicz. Kibice doskonale go zrozumieją, wymowny wpis byłego selekcjonera

Mamy jakość i dobrych zawodników

Reprezentant Polski chciałby zrewanżować się Chorwatom za ostatnią porażkę. - Musimy zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie - powiedział Zieliński podczas konferencji prasowej. - Wiemy, że stać nas na to. Mimo że jest to dobra i silna reprezentacja, to momentami ta gra była wtedy OK. Mieliśmy swoje sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramkę. Gramy przed własną publicznością i musimy od początku narzucić swój styl gry. To spotkanie jest dla nas kluczowe. Mamy jakość, mamy dobrych zawodników i na pewno zobaczymy dobrze grającą reprezentację, która będzie chciała wygrać mecz - podkreślił.

Modrić napędzał ataki

Liderem Chorwatów pozostaje Luka Modrić, który wciąż zachwyca. Kadrowicz nie ukrywa, że jego występy robią na nim wrażenie. - Wszystko imponuje mi w jego grze - stwierdził Zieliński. - To jeden z najlepszych pomocników ostatnich lat. Zdobywca Złotej Piłki, który systematycznie wygrywa Ligę Mistrzów. Nie da się wziąć tylko jednej rzeczy od takiego zawodnika. Ma wszystko. Inteligencja piłkarska jest u niego na najwyższym poziomie. Ma 39 lat, a zasuwa na tym boisku. Pierwszy mecz w Osijeku pokazał, jak kluczową rolę pełni w tej reprezentacji. Myślę, że ciągnie wszystkich zawodników za sobą. Biegał po całym boisku i cały czas napędzał ataki chorwackiej drużyny. To piłkarz, na którym poniekąd też się wzorowałem - przyznał.

Widzi duży potencjał u Oyedele

Zieliński wrócił także do meczu z Portugalią. w którym debiutował Maximillian Oyedele. Pomocnik Legii został mocno skrytykowany za ten występ. - Maxi siedzi z nami przy stoliku - wyznał kadrowicz. - Była okazja porozmawiać i powiedzieć mu kilka rzeczy. To było tak, jak gra naszej reprezentacji. Miał też fajne momenty. To było dla niego wyjątkowe spotkanie. Grał przeciwko wielkiej reprezentacji na wielkim stadionie. Zdarzyło się to pierwszy raz w jego karierze. Na pewno widzę w nim duży potencjał, aby był klasowym zawodnikiem na tej pozycji - zaznaczył Zieliński.

