Bartosz Zmarzlik skomentował występ na Stadionie Narodowym. Wyznał, z czym miał największy problem, szczere słowa

Jak on to przeżył?! Przerażający wypadek kierowcy rajdowego, samochód zmiażdżony [WIDEO]

Fatalny upadek polskiego żużlowca przed Grand Prix na Narodowym w Warszawie. Wyniesiono go na noszach, Dominik Kubera trafił do szpitala

Do tej pory Zmarzlik nigdy nie miał zbyt wiele szczęścia na Narodowym. Choć zwykle był faworytem, to nie udawało mu się nawet stanąć na podium. W tę sobotę o „pudło” walczył z całych sił, ale nie miał łatwo. Już w pierwszym biegu wywrócił się i został wykluczony. Później musiał gonić wynik, by zapewnić sobie półfinał.

- To była droga z piekła do nieba. Ale jestem zadowolony, bo przełamałem ten próg w Warszawie – powiedział „Super Expressowi” Zmarzlik, odnosząc się do pierwszego w karierze podium na Narodowym. - Bólu nie ma, bo planem minimum było przejście przez półfinał i to się udało. Te jednodniowe tory zawsze są jak kinder-niespodzianka i bardzo szybko się zmieniają - dodał żużlowiec.

Bartosz Zmarzlik trzeci w Grand Prix Polski w Warszawie

Niesamowity był finał, do którego stanęli giganci tego wieczoru: Zmarzlik, Lindgren, Holder i Doyle. Polak jechał słabo, ale na przedostatnim okrążeniu po kontakcie z nim upadł Jason Doyle. Winnym został uznany Australijczyk i został wykluczony. W finale Zmarzlik zaciekle walczył o zwycięstwo, ale ostatecznie przegrał drugie miejsce o… grubość opony.

- Czekałem, bo nie byłem pewny, czy skończyłem drugi czy trzeci. Ostatecznie trzeci, ale i tak jestem zadowolony, że udało się dotrzeć do finału. Czego zabrakło? Ciężko było mi znaleźć półśrodek, żeby dobrze się czuć i na starcie, i na trasie – analizował Zmarzlik.

Dużo słabiej na Narodowym spisali się pozostali Polacy. Maciej Janowski był 10., Bartłomiej Kowalski – 13., a Patryk Dudek 16. Kolejne zawody 3 czerwca w Pradze.

Wywiad z Bartoszem Zmarzlikiem przed startem Ekstraligi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.