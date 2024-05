Fatalnie wyglądający wypadek na Grand Prix Polski. Niemiec Kai Huckenbeck przeżył chwile grozy, to dla niego koniec zawodów

Kai Huckenbeck z groźnym upadkiem na PGE Narodowym

Speedway Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie to jak co roku wielkie święto żużla. Z całego kraju do stolicy zjeżdżają tysiące kibiców, a trybuny są wypełnione niemal do ostatniego miejsca. Polscy kibice liczą na rodaków – do półfinałów awansowali Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak.

W zawody żużlowe niestety wkalkulowane są wypadki. Do półfinałów zawody były niemal „czyste”, ale niestety chwile grozy kibice przeżyli w pierwszym półfinale. Wówczas to w zaciętej walce o finał równowagę stracił Niemiec Kai Huckenbeck. Żużlowiec długo nie podnosił się z toru, ale w końcu wstał i w asyście lekarzy udał się do parku maszyn. Sędziowie orzekli, że wszyscy czterej zawodnicy będą mogli wystąpić w powtórce, ale niestety Kai Huckenbeck nie był zdolny, żeby pojechać. Dla niego występ w Warszawie się zakończył.

Bardzo źle wyglądający wypadek na Grand Prix Polski. Kai Huckenbeck w półfinale groźnie upadł, na całe szczęście po otrzymaniu pomocy od lekarzy podniósł się. @SportSE_pl pic.twitter.com/8DBgik6UhS— Przemysław Ofiara (@przemekofiara) May 11, 2024