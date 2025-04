Formuła 1: Robert Kubica wspomniany na GP Bahrajnu! Chodzi o 2026 rok. Zaskakujące

Formuła 1: Robert Kubica na transparentach kibiców. Chodzi o przyszły sezon

Najlepsi kierowcy globu szykują się do kolejnej rundy walki o mistrzostwo świata. Zawodnicy Formuły 1 w niedzielę 13 kwietnia rywalizować będą w GP Bahrajnu. Wśród faworytów do zwycięstwa w tej rundzie jest kierowca McLarena Oscar Piastri, który świetnie zaprezentował się w sobotnich kwalifikacjach. Co ciekawe, tuż przed startem wyścigu na transparentach pokazał się Robert Kubica.

W sezonie 2026 w stawce pojawi się nowy zespół – chodzi konkretnie o Cadillaca. W trakcie zabawy przed wyścigiem fani mieli pokazywać przygotowane przez siebie transparenty. Na jednym z nich znalazło się nazwisko Roberta Kubicy i dwa wymowne słowa – Cadillac 2026.

Wielu kibiców chciałoby znów zobaczyć polskiego kierowcę w stawce. Sześć lat temu w wielkim powrocie w barwach Williamsa zdobył zaledwie jedno oczko, ale i tak nie zakończył sezonu na ostatnim miejscu, wyprzedzając George'a Russella, obecnego kierowcę Mercedesa. Niestety, Kubica szybko stracił miejsce w fotelu bolidu F1. Czy zmieni się to w przyszłym roku?

GP Bahrajnu: Kiedy? Gdzie oglądać?

GP Bahrajnu odbędzie się już w niedzielę, 13 kwietnia. Początek wyścigu zaplanowano na godzinę 17:00. Cały sezon Formuły 1 można śledzić na antenach sportowej stacji Eleven Sports. Niedzielny wyścig transmitowany będzie na Eleven Sports 1.

Aktualnym liderem klasyfikacji generalnej jest Lando Norris, który ma 62 punkty. Na drugim miejscu znajduje się Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci jest Lando Norris, drugi kierowca McLarena.