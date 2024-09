GP Ryga RELACJA NA ŻYWO: Bartosz Zmarzlik przełamie się na Łotwie? Wyniki live

39-letni Robert Kubica znowu przeszedł do historii. Zrobił to jako pierwszy Polak i trzeci na świecie

GP Łotwy w Rydze wyniki:

Na żywo GP Łotwy w Rydze II bieg Na starcie: Dan Bewley, Jack Holder, Szymon Woźniak, Martin Vaculik. I bieg Lebedevs kapitalnie wystartował spod płotu i na pierwszym łuku ograł Janowskiego, który też świetnie ruszył przy krawężniku. Madsen na dystansie starał się gonić Polaka, ale nie doszło do żadnych zmian. Drugi z Łotyszy zamknął stawkę daleko z tyłu. Lebedevs 3

Janowski 2

Madsen 1

Kolodinskis 0 I bieg Od krawężnika: Maciej Janowski, Leon Madsen, Daniils Kolodinskis, Andzejs Lebedevs. W każdym z pierwszych 4 biegów zobaczymy Polaka. W kolejności: Janowski, Woźniak, Kubera, Zmarzlik. Już za chwilę 1. bieg! Bartosz Zmarzlik jako lider klasyfikacji generalnej MŚ wszedł na scenę jako ostatni. Czas na hymn Łotwy. Na torze w Rydze rozpoczęła się oficjalna prezentacja zawodników przed zawodami! Kilka godzin przed zawodami odbyły się kwalifikacje, które padły łupem Mikkela Michelsena. Najlepszy z Polaków był piąty Maciej Janowski. Nie najlepiej poszło Bartoszowi Zmarzlikowi, który zajął 13. miejsce. Witamy w relacji na żywo z Grand Prix Łotwy na żużlu! Początek zawodów o godzinie 18:00.

Na półmetku sezonu przewaga Bartosza Zmarzlika nad rywalami była gigantyczna, ale nieudane dwa ostatnie starty w Wielkiej Brytanii i Wrocławiu sprawiły, że walka o żużlowe mistrzostwo świata nabrała rumieńców. Polski obrońca tytułu ma teraz 15 punktów przewagi nad Fredrikiem Lindgrenem i Robertem Lambertem. Ci w obu poprzednich Grand Prix stawali na podium, a Zmarzlika brakowało nawet w finale - w przeciwieństwie do sześciu pierwszych GP, gdy jako jedyny kwalifikował się do każdego finału. Fani Polaka mogą zacząć odczuwać pewien niepokój w związku z jego walką o kolejny tytuł MŚ, ale dla postronnych kibiców to wspaniały scenariusz. Rywalizacja w końcówce sezonu zapowiada się pasjonująco, a do końca pozostały tylko trzy imprezy. Najpierw najlepsi żużlowcy świata zmierzą się w Rydze, tydzień później w duńskim Vojens, a pod koniec września wszystko wyjaśni się w Toruniu. Trzymamy kciuki, aby to Zmarzlik ponownie wzniósł trofeum dla najlepszego żużlowca, a także kibicujemy w jak najlepszych występach pozostałym Polakom - Dominikowi Kuberze, Szymonowi Woźniakowi i Maciejowi Janowskiemu.