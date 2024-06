Grand Prix Polski Gorzów RELACJA NA ŻYWO: Wielkie ściganie w Gorzowie! Zmarzlik wraca "na stare śmieci" na żywo WYNIK

Grand Prix Polski w Gorzowie 29.06.2024

Przed dwoma tygodniami, podczas Grand Prix Szwecji w Malilli, Bartosz Zmarzlik był nie do powstrzymania, wygrywając piątą rundę cyklu Speedway Grand Prix. Przy okazji polski zawodnik wygrał 24. rundę indywidualnych mistrzostw świata na żużlu jako pierwszy w historii, po raz kolejny zapisując się w historii dyscypliny. Dziś, w sobotę 29 czerwca najlepsi zawodnicy na świecie zjechali się do Gorzowa, gdzie z pewnością również nie zabraknie wielkich emocji. Co więcej, stadion Stali Gorzów przez wiele lat był przecież domem Zmarzlika, który zna ten obiekt jak własną kieszeń, co jeszcze bardziej stawia go w roli faworyta dzisiejszych zawodów Grand Prix w Gorzowie. Po sobotnich zawodach będziemy już na półmetku tegorocznych zmagań, a Bartosz Zmarzlik ma okazję, aby przybliżyć się do kolejnego, piątego już tytułu indywidualnego mistrza świata. Zapraszamy na relację na żywo z Grand Prix Polski w Gorzowie! Początek o godzinie 19:00.