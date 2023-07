Krzysztof Hołowczyc totalnie zaskoczył w sprawie wypadku w Krakowie. Szokująca opinia kierowcy rajdowego

Wypadek w Krakowie, w którym śmierć poniosło aż czterech mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat, to jedna z głośniejszych spraw, nad którą debatuje się w ostatnich dniach w całym kraju. Tym bardziej, że jedna z ofiar nie była całkiem anonimowa – jednym z pasażerów sportowego Renault Megane był Patryk Peretti, syn znanej z programu „Królowe Życia” Sylwii Peretti. Dyskusje napędza m.in. fakt, że mężczyźni poruszali się po ulicy z ograniczeniem do 40 km/h z prędkością nawet trzykrotnie większą. W programie „Debata Dnia” na kanale Polsat News kierowca rajdowy Michał Kościuszko podzielił się kontrowersyjną opinią na temat podłoża tak ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań wśród młodych kierowców. Nie mniejszą burzę wywołać mogą także słowa Krzysztofa Hołowczyca, który stwierdził, że powodem tej tragedii ma być po części... zbyt mała liczba torów wyścigowych!

Krzysztof Hołowczyc podał absurdalny powód wypadku w Krakowie

Krzysztof Hołowczyc to z pewnością jeden z najbardziej znanych polskich kierowców rajdowych. Ma na swoim koncie m.in. 3 mistrzostwa Polski, mistrzostwo Europy, starty w WRC oraz w Rajdzie Dakar. Sprawdzał swoich sił również w telewizji a nawet w polityce.

Teraz na łamach portalu Na Temat Krzysztof Hołowczyc postanowił skomentować tragiczne wydarzenia z Krakowa, ale jego słowa mogą tylko dolać benzyny do ognia, jeśli chodzi dyskusję nad tym wypadkiem. Jego zdaniem, kierowcy nie mają gdzie w Polsce się wyszaleć. – Musimy powiedzieć sobie szczerze, że w Polsce jest nadal zbyt mało powszechnie dostępnych torów oraz imprez, które dałyby szansę na upust tej energii – stwierdził Hołowczyc.

Trudno zgodzić się z tą opinią, bowiem brak możliwości (ale też nie całkowity brak, bo zaangażowana osoba z pewnością taki tor znajdzie) do „wyszalenia się” nie usprawiedliwia szaleńczej jazdy po mieście. Hołowczyc dodał oczywiście, że przede wszystkim kierowcy powinni jeździć odpowiedzialnie, ale nie powstrzymał się przed uszczypliwością w kierunku obsługi dróg w Polsce. – Należy dostosowywać prędkość do możliwości, warunków i miejsca. To jest właśnie ta wielka rzecz. Czasem ograniczenia prędkości są w totalnie nielogicznych miejscach i wydaje mi się, że ludzie są trochę na nie znieczuleni. Bardzo ważne jest jednak, aby zacząć mówić nie tylko "bezpieczeństwo", ale przede wszystkim "odpowiedzialność" – dodał kierowca rajdowy.