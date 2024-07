Nie żyje legenda polskiego sportu. Janusz Szerla miał 73 lata, fani pogrążeni w żałobie

Robert Kubica wróci do rajdów? O wszystkim powiedział, polscy fani byliby zachwyceni!

Smutna wiadomość obiegła Polskę. W wieku 73 lat zmarł były kultowy rajdowiec i zawodnik fabrycznego zespołu FSO Sport - Janusz Szerla. Sportowiec odnosił wielkie sukcesy w rajdach krajowych i międzynarodowych, a po latach kariery organizował imprezy radjowe.

Nie żyje legenda polskiego motosportu. Janusz Szerla miał 73 lata

Szerla karierę zawodniczą zaczął w 1973 roku. Trzy lata później zajął trzecie miejsce w mistrzostwach Polski za kierownicą Polskiego Fiata 126p. Do zespołu fabrycznego FSO Sport dołączył w 1978 roku i został mistrzem kraju klasie PF 126p. Był także mistrzem w wyścigach płaskich i górskich. Był uczestnimiem mistrzostw świata w 1984 roku, próbując swoich sił w Rajdzie Akropolu za kierownicą Fiata 126p 650. Prowadzony przez Polaka samochód nie wytrzymał jednak trudów rywalizacji i nie udało się ukończyć etapu imprezy.

Koniec kariery rajdowca przypadł na rok 1988. Wtedy to doznał poważnych obrażeń w trakcie Rajdu Barbórka, w trakcie próby wyścigowej na Służewcu. Szerla, który jeździł wtedy z Markiem Oziębło zderzył się z Oplem Kadettem prowadzonym przez Bohdana Ludwiczaka i Piotra Pieniaka. Wypadek sprawił, że Szerla nie wrócił do pełni sprawności i musiał zaprzestać startów. W 1989 roku został organizatorem Rajdu Żubrów, a był także dyrektorem Rajdu Krakowskiego. W 1998 roku był dyrektorem do spraw sportowych 55. Rajdu Polski.