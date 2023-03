Robert Kubica jeszcze wróci do F1?! Powiedział to wprost, nie wykluczył kilku scenariuszy

Kubica na stałe zapisał się w historii sportów motorowych w Polsce. To właśnie on jest jak na razie pierwszym i jedynym polskim kierowcą w Formule 1, a jego kariera spokojnie może posłużyć za scenariusz do filmu. Wydawało się, że tragiczny wypadek w rajdzie samochodowym na początku 2011 r. na zawsze skończy związek krakowianina z F1, jednak ten się nie poddał i po kilku latach wrócił do "królowej motorsportu". Najpierw w barwach Williamsa, a następnie był kierowcą rezerwowym i rozwojowym Alfy Romeo. Ten etap jego kariery jest już jednak przeszłością, a sponsorujący Kubicę koncern PKN Orlen związał się z innym zespołem - AlphaTauri. Sam kierowca rozstał się z F1, jednak okazuje się, że dalej myśli o elitarnej serii. Nie wyklucza nawet powrotu!

Robert Kubica jeszcze wróci do F1?! Powiedział to wprost

Kubica miał odejść ze świata Formuły 1 w związku z brakiem gwarancji dalszej jazdy bolidem. Postawił więc na wyścigi długodystansowe, ale w rozmowie z Mikołajem Sokołem dla portalu sokolimokiem.com nie wykluczył powrotu do F1, choć w zupełnie innej roli. - Dla mnie Formuła 1 była zawsze adresem, który kojarzyłem z pasją i pracą, zawsze mnie pociągał aspekt techniczny. Dalsza obecność w padoku nie ma dla mnie sensu, jeśli ten aspekt techniczny nie jest możliwy – co nie znaczy, że się zamknął i że nie ma żadnych szans. Kiedy się pojawi, kiedy bardzo chciałbym wrócić do padoku Formuły 1, to myślę, że jest na to szansa - powiedział 38-latek. Raczej nie wróci już do ścigania, ale może być częścią padoku.

- Fair byłoby powiedzieć, że Kubica skończył pewien rozdział, ale nie stawiałbym złotówki na to, że inny rozdział w Formule 1 się nie otworzy. Jest to bardziej moja decyzja – dla mnie Formuła 1 zawsze była pasją - stwierdził Kubica. - Myślę, że potencjalnie może się otworzyć parę scenariuszy, które mogłyby połączyć te dwie moje pasje, czyli jazdę i pracę nad sprawami technicznymi. Ale to na pewno nie wydarzy się w najbliższych miesiącach. Podkreślam też, że mówię tu tylko „potencjalnie”. Gdybyś nie zapytał mnie o Formułę 1… Na dzisiaj moja sytuacja jest jasna i klarowna, ale tak jak powiedziałem – z zamykaniem tego wszystkiego bym się wstrzymał - zakończył.