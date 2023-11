Robert Kubica został mistrzem świata. Znów pokazał wielki kunszt! Niesamowity popis polskiego kierowcy

mogło dojść do dramatu

Robert Kubica wciąż to ma – i udowodnił to po raz kolejny. Polski kierowca pożegnał się już ze startami w świecie Formuły 1. W „królowej sportów motorowych” ścigał się przez lata, ale kontynuację walki o czołowe miejsca w najbardziej prestiżowych zawodach zatrzymał mu poważny wypadek. Polak wrócił do Formuły 1, ale obecnie spełnia się w zupełnie innej dyscyplinie – zawodach długodystansowych.

Wyścigi długodystansowe: Robert Kubica został mistrzem świata

Orlen Team WRT, którego barwy reprezentuje Robert Kubica, znakomicie radził sobie w tym sezonie w kategorii LMP2. Zespół Polaka ścigał się w składzie Kubica, Louis Deletraz i Rui Andrade. Niemal w każdych zawodach Orlen Team WRT walczył o czołowe miejsca, nie schodząc z podium w większości wyścigów (nie udało im się to tylko raz).

Polak z kolegami w składzie musiał zająć podczas wyścigu w Bahrajnie co najmniej ósme miejsce w stawce jedenastu zespołów. Nie było jednak mowy o odpuszczeniu ostatniego startu. Orlen Team WRT zajął w nim pierwsze miejsce w swojej kategorii i przypieczętował mistrzowski triumf. To pierwszy tytuł mistrza świata Kubicy w zawodowej karierze.

Godnym odnotowania jest fakt, że drugie miejsce w klasyfikacji końcowej zajął także polski zespół Inter Europol Competition, w którego barwach ściga się m.in. Jakub Śmiechowski.

- KUBICA MISTRZ! ORLEN Team WRT z Polakiem w składzie wygrywa 8h Bahrain i oficjalnie ma upragnione mistrzostwo w kategorii LMP2 FIA WEC. Robert znowu to zrobił, znowu jest wielki – napisano na Twitterze ORLEN Team.

