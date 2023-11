Chwile grozy na torze Formuły 1! Kibice zmierzyli się z wielkim zagrożeniem, musieli uciekać w popłochu

Walka o tytuł mistrza świata w sezonie 2023 w Formule 1 już się zakończyła. Max Verstappen prowadzi z tak dużą przewagą, że trzy ostatnie wyścigi w sezonie nie będą miały znaczenia i rywalizacja trwa już tylko za plecami Holendra. Emocji jednak zabraknąć nie powinno, o ile uda się bez większych problemów przeprowadzić wyścig o Grand Prix Brazylii w Sao Paulo. W piątek warunki na torze Interlagos były fatalne i kwalifikacje nie odbyły się zgodnie z planem. Co więcej, pogoda stworzyła duże zagrożenie nawet dla kibiców, którzy zgromadzili się obejrzeć kwalifikacje.

Dach zarwał się nad jedną z trybun na Interlagos. Dramatyczna relacja fotografa

Do tego niezwykle niebezpiecznego zdarzenia doszło na trybunie przy ostatnim zakręcie na torze. Nad trybuną zerwał się dach i spadł na nią, zagrażając zdrowiu i życiu kibiców. Z oficjalnych komunikatów wynika, że ostatecznie nikomu nic poważnego się nie stało, a jedynie kilku kibiców doznało zadrapań podczas pospiesznego opuszczania trybun.

Zdjęcia zawalonego dachu pokazał na X (dawniej Twitter) m.in. Andy Hone, fotograf Formuły 1. – Co za przerażające 10 minut na torze. Dach trybuny na ostatnim zakręcie zawalił się, a spadające odłamki prawie obcięły mi głowę! – napisał rozemocjonowany Hone. Do incydentu doszło także w okolicach zakrętu czwartego, gdzie doszło do zerwania płóciennego namiotu.

What a scary 10 minutes on track! A grandstand roof collapsed at the last corner and nearly got decapitated by falling debris! #F1 #Formula1 #BrazilianGP pic.twitter.com/dWvkpgVweO— Andy Hone (@andyhone) November 3, 2023