Schumacher wyznał, że jest gejem. Kobieta nie może mu tego wybaczyć

Choć z braci Schumacherów bardziej rozpoznawalny jest oczywiście Michael, to wśród kibiców sportów motorowych Ralf również nie jest postacią anonimową. Był wielką nadzieją Niemców na świetne wyniki w Formule 1, gdzie stawał nawet na podium. Ostatecznie zaliczał się do grona kierowców solidnych, ale nigdy nie osiągnął poziomu brata. Mimo wszystko, można o nim mówić jako o jednej z ikon królowej sportów motorowych. Tym bardziej szokujące są ostatnie informacje z życia prywatnego Ralfa Schumachera. Kilka tygodni temu sam były sportowiec przyznał, że jest gejem i pozostaje w związku ze swoim menedżerem - Etiennem. Teraz sprawa ma ciąg dalszy, ponieważ wypowiedziała się oburzona była żona kierowcy - Cora.

Schumacher ogłosił, że jest gejem. Była żona oburzona

Cora Schumacher udała się do dziennikarzy "Der Spiegel", którym pożaliła się na lata spędzona, jak to określiła, w kłamstwie. Nie jest tajemnicą, że w małżeństwie tej dwójki psuło się dłuższy czas i ostatecznie skończyło się rozwodem w 2015 roku. - Prosiłam go wówczas, żeby wyjaśnił, czy to, co mówią, jest prawdą, ale zawsze temu zaprzeczał. Czy był ze mną szczery? Czy on mnie kochał? Ufałam mu ślepo. Czuję się wykorzystana i uważam, że zmarnowałam swoje najlepsze lata - stwierdziła z kolei kobieta po coming oucie byłego partnera.

Syn wspiera Ralfa Schumachera

Co ciekawe, z życiowymi wyborami ojca problemu nie ma jego syn. David Schumacher ma 22 lata i wykazał się sporą dojrzałością. Stwierdził, że jedyne co się liczy dla niego, to to, by rodzic żył w zgodzie sam ze sobą. Jeśli jest tak obecnie, to nie ma z tym żadnego problemu.