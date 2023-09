Sparta Wrocław - Apator Toruń TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel dzisiaj Sparta Wrocław - Apator Toruń STREAM ONLINE LIVE 10.09.2023

Mecz Sparta Wrocław - Apator Toruń dzisiaj to drugi rewanżowy półfinał żużlowej PGE Ekstraligi. Zdecydowanym faworytem tego dwumeczu byli wrocławianie, ale na toruńskiej Motoarenie zaledwie zremisowali z Apatorem 45:45. Kapitalnie w barwach ekipy gospodarzy pojechał Emil Sajfutdinow, który zdobył aż 18 punktów. Początek meczu Sparta Wrocław - Apator Toruń dzisiaj o godzinie 19.15. Poniżej więcej informacji.

BETARD Sparta Wrocław i Apator Toruń w sezonie zasadniczym najpierw spotkali się na toruńskiej Motoarenie. Goście wygrali wtedy 52:38, a znakomite zawody pojechał wtedy Artem Łaguta - zdobywca 14 punktów. W rewanżu Sparta też rozjechała Apator, wygrywając we Wrocławiu aż 57:33 po znakomitej jeździe m.in. Daniele Bewleya i Macieja Janowskiego - po 12 pkt. Teraz BETARD znów jest faworytem, ale ma duże kłopoty kadrowe, a główny to kontuzja Taia Woffindena. Brytyjczyk doznał urazy podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff. Drużyna Dariusza Śledzia konsekwentnie realizuje swój plan, dążąc do ponownego zdobycia tytułu mistrzów Polski. Finał z Motorem Lublin to bardzo prawdopodobny scenariusz.

Betard Sparta Wrocław w ćwierćfinale rozgromiła Unię Leszno, wygrywając pewnie 48:42 i 53:37. Apatar Toruń swój ćwierćfinał przegrał, ulegając 42:47 i 41:49 Motorowi Lublin. Punkty wyszarpane mistrzom Polski okazały się bardzo cenne. Do półfinału Apator awansował jako szczęśliwy przegrany, z najlepszym bilansem wśród pokonanych.

Rewanżowy mecz Sparta Wrocław - Apator Toruń w półfinale żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w niedzielę 10 września 2023. Początek meczu Sparta Wrocław - Apator Toruń o godzinie 19.15. Transmisja TV z meczu Sparta Wrocław - Apator Toruń na antenie Canal+ Sport 5 oraz online na Canal+ ONLINE.