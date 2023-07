"Ale pupcia"! Była żona Diablo Włodarczyka na wakacjach, internauci zachwyceni jej seksowną figurą

Marcinowi Najmanowi puściły nerwy. Nakazał zrobić to internautom. Efekty były błyskawiczne

Tyson Fury przeżył prawdziwe chwile grozy! Córka bokserskiego mistrza trafiła do szpitala

To, co przydarzyło się Arturowi Szpilce powinno być dla wielu przestrogą! Gwiazdor KSW nie mógł uwierzyć w informacje, jakie otrzymał

W najbliższych dniach i tygodniach powinno być głośno o "Diablo" Włodarczyku. Były mistrz świata w wadze junior ciężkiej nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w boksie, ale nie brakuje również plotek, że utytułowany pięściarz jest o krok od podpisania kontraktu z jedną z freakowych organizacji.

Była żona Diablo Włodarczyka pokazała seksowne ciało na wakacjach

Ze sportem związana jest także była żona "Diablo". Małgorzata Babilońska, bo to o niej mowa, na co dzień jest trenerem personalnym i jak już zdążyliście się zorientować z publikacji na naszej stronie, była ukochana Włodarczyka może pochwalić się niezwykle seksowną figurą. Nic więc zatem dziwnego, że podczas wakacji także pokazała to i owo. Babilońska wrzuciła fotkę z plaży, a jeden z internautów nie krył zachwytów nad jej wyglądam - "Ale pupcia" napisał na Instagramie, a adresatka tych słów błyskawicznie polubiła wpis fana.