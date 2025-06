Wujek Karola Nawrockiego cieszy się jego wygraną. To on zakorzenił boks w prezydencie. "To jest wojownik"

Kiedy Karol Nawrocki przemawiał podczas wieczoru wyborczego, nie trzeba było wielkiej spostrzegawczości, żeby dostrzec świetnie bawiącą się na scenie córkę przyszłego prezydenta. Mała Kasia uśmiechała się, robiła miny i pokazywała serduszka do kamery. Sytuacja z pozoru sympatyczna, niespodziewanie wywołała wiele hejtu. W Internecie nie brakowało komentarzy naśmiewających się z dziewczynki.

Waldemar Nawrocki, wujek Karola Nawrockiego o hejcie na małą Kasię

- To ludzka zazdrość i nic więcej – mówi „Super Expressowi” Waldemar Nawrocki, wuj Karola. - Kasia fajnie się bawiła, to przecież dziecko, normalny człowiek. Kto ma dzieci, to zrozumie to. Kasia to przefajne dziecko. Ten cały hejt to rzecz niedopuszczalna. Jak można dopuścić się czegoś takiego w stosunku do dziecka?! Po tym się poznaje, jakim kto jest człowiekiem. Różnica rodzi nienawiść – dodał Nawrocki.

Podczas wiecu wyborczego za Karolem Nawrockim stała żona Marta, a także dwóch synów (Antoni i Daniel), oraz właśnie Kasia. Jak przekonuje pan Waldemar, Karol i Marta są świetnymi rodzicami.

- Karol nie chowa dzieci w rygorach. Mama to też bardzo inteligentna kobieta, tam żadnych rygorów nie ma. A wracając jeszcze do tego hejtu, to niestety również dzieci muszą się na niego uodpornić. Bycie dzieckiem takie notabla tego wymaga – zaznacza Waldemar Nawrocki.

Waldemar Nawrocki: Karol to jest twardziel!

Niedzielny wieczór i noc Waldemar Nawrocki wspomina jak rollercoaster, do którego podchodził z pozornym spokojem. Najpierw były wyniki exit poll, które dawały zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu, a potem late poll ze zwycięstwem Karola Nawrockiego.

- Ja to twardziel jestem, taki jak Karol – podkreśla Waldemar Nawrocki. - Spokojny byłem. Żona po pierwszych wynikach wykrzyczała: „O matko!”, a ja do niej: „Ela przestań, Karol to wygra!”. I wygrał! Tak panu gadam, że spokojny byłem, a całą noc nie spałem. Mówi się, że człowiek z radości to powinien dobrze spać, a ja nie mogłem! Ciągle mi te ciarki po plecach chodziły. Nawet teraz, jak panu o tym opowiadam, to mam plecy całe w prążkach – dodaje.

