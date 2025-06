Wujek Karola Nawrockiego cieszy się jego wygraną. To on zakorzenił boks w prezydencie. "To jest wojownik"

Gromadzki pokazał zdjęcie z Nawrockim. "Jesteś moim idolem"

Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce. Rozpoczęły się przygotowania do zmiany w fotelu prezydenckim, a w tym czasie Nawrocki otrzymuje kolejne gratulacje, w tym ze świata sportu. Nic w tym dziwnego, ponieważ za młodu prezydent elekt był związany mocno z boksem, który trenował. Jego pierwszym trener był jego wujek, który teraz nie posiada się z radości po wygranej bratanka. Co ciekawe, przez pewien czas Nawrocki trenował też pod okiem... Zbigniewa Raubo. Ale to nie jedyne postacie ze świata boksu, które znają się z Nawrockim.

Karol Nawrocki miał się zmierzyć ze znanym polskim bokserem! Były już nawet plakaty, ale stało się to

Obszerny wpis skierowany do prezydenta elekta skierował Tomasz „Zadyma” Gromadzki. Polski pięściarz, który w ostatnich latach zdobył sławę jako zawodnik federacji Gromda, w której toczy się pojedynki na gołe pięści, w swoim wpisie sam nazwał się wzorem dla Karola Nawrockiego, ale teraz, to on stał się jego idolem. – Drogi życiowe bywają nieprzewidywalne. Czasem podejmujemy działania z potrzeby serca, z pasji, z przekonania — nie mając pojęcia, że to właśnie one zaprowadzą nas do ludzi, którzy kiedyś odegrają ważną rolę nie tylko w naszym życiu, ale i w historii – zaczął Gromadzki.

– W mojej drodze sportowej bywało różnie. Pamiętam, gdy wygrałem turniej walk na gołe pięści — dla wielu byłem wtedy symbolem siły, wytrwałości i determinacji. Wśród tych, którzy mnie wtedy obserwowali, był Karol Nawrocki. W tamtym czasie to ja byłem dla niego pewnym wzorem. Dziś — z pełnym przekonaniem i ogromnym szacunkiem — mogę powiedzieć, że role się odwróciły – kontynuował.

W dalszej części „Zadyma” podkreślił, że teraz to Nawrocki jest wzorem dla niego. – Karol Nawrocki został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To nie tylko funkcja — to misja. A on reprezentuje w niej wartości, które są mi głęboko bliskie: patriotyzm, odwagę, wierność tradycji i prawdzie. Z determinacją idzie swoją drogą, a ja widzę w niej wiele wspólnego z własną. Z biegiem lat coraz bardziej rozumiem, że nie stanowiska i tytuły świadczą o człowieku, ale postawa wobec życia, historii i ludzi. Prezydencie Karolu — dziś to Ty jesteś moim idolem. Twoja droga przypomina mi, że niezależnie od tego, skąd pochodzimy i jak zaczynamy, najważniejsze jest to, dokąd zmierzamy — i jakie wartości zabieramy ze sobą – zakończył gwiazdor Gromdy. Wpis opublikował razem ze wspólnym zdjęciem z nowym prezydentem.