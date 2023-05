Artur Szpilka bez ogródek o Don Diego! Tak gwiazdor KSW podsumował ikonę gal GROMDA po hitowej walce

Kolejne gale organizowane przez federację GROMDA przyzwyczaiły fanów do tego, że nie brakuje podczas nich krwawych i piekielnie mocnych starć oraz nokautów. Podczas GROMDA 13 brutalnie przekonał się o tym "Łazar", którego twarz została całkowicie zmasakrowana. Jeszcze większe emocje w studiu oraz na hali wzbudzała jednak walka Don Diego - Balboa, czyli dwóch niepokonanych do tej pory w federacji zawodników. Po wyniszczającej batalii, ostatecznie w górę poszybowała ręka Mateusza Kubiszyna po tym, jak narożnik Balboy postanowił poddać walkę widząc obrażenia Bartłomieja Domalika. Po takim starciu nie mogło zabraknąć komentarza Artura Szpilki.

Tak Artur Szpilka podsumował Don Diego i jego walkę z Balboą. Lawina komplementów z ust gwiazdora KSW

Pięściarz i jednej z największych gwiazdorów federacji KSW regularnie pojawia się na galach GROMDA, gdzie goszcząc w studiu ocenia kolejne zestawienia oraz zakończone już starcia. Tym razem, po walce Don Diego - Balboa, "Szpila" postanowił zatrzymać się w drodze do domu i wyrazić swoją opinię na temat jednej z najważniejszych walk w historii GROMDY.

- Powiem Wam jedną rzecz, słuchajcie. Dla Balboy i Don Diego – jesteście mega koty i naprawdę Don Diego, ty to jesteś w ogóle wariat straszny. To, co ty potrafisz odwrócić walkę… cwany lisek. Szacun panowie... to była przyjemność - ocenił Szpilka w relacji na Instagram Stories, komentując wygraną Kubiszyna.

