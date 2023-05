Kompletnie zmasakrowana twarz Łazara po GROMDA 13! Widok dla ludzi o mocnych nerwach, weteran porozbijany niemiłosiernie

To już dziś!

Don Diego pierwszym mistrzem GROMDY! Walka z Balboą przejdzie do historii, wspaniały pojedynek

Od samego startu ostatniej gali GROMDA 13, kibice walk na gołe pięści nie mogli narzekać na nudę. Kolejni zawodnicy robili co w ich mocy, aby dostarczyć masy emocji oraz rozlewu krwi. Na szczególne wyróżnienie oprócz starcia Don Diego - Balboa zasługuje również jeden z Super-fightów, który bez dwóch zdań nie zawiódł kibiców. Mowa tutaj o pojedynku Łazar - Scarface, który nie zakończył się jednak zbyt szczęśliwie dla Łazara, który zyskał miano jednej z ikon federacji organizującej walki na gołe pięści. Gwiazdor GROMDA nie tylko musiał uznać wyższość rywala po tym, jak jego narożnik zdecydował się poddać walkę w trzeciej rundzie, ale będzie musiał teraz dojść do siebie ze względu na obrażenia twarzy.

Twarz Łazara po GROMDA 13 kompletnie zmasakrowana! Widok dla ludzi o mocnych nerwach

Obaj zawodnicy nie mieli ochoty odstawiać ręki i w każdej rundzie szli na całość, zasypując się nawzajem gradem potężnych ciosów gołych pięści. Ta wymiana zdecydowanie gorzej zakończyła się dla Łazara, który już po pierwszej rundzie miał problemy z oczami. Celność ciosów Scarface'a sprawiła, że twarz Łazara zaczęła niemiłosiernie puchnąć, co doskonale potwierdzają zdjęcia oraz moment zejścia zawodnika do szatni. Widok tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Zobaczcie sami, zaglądając do naszej galerii zdjęć poniżej!