Bandura uderzył w Tomasza Adamka! Nie ma co do tego wątpliwości, zmiana zasad

Nie ma co do tego wątpliwości

Tomasz Adamek z przytupem wrócił do boksu, "Góral" w lutym skrzyżował rękawice z Mamedem Khalidovem w federacji KSW. 47-latek okazał się lepszy od swojego rywala, który niestety doznał kontuzji ręki w trzeciej rundzie, przez co nie mógł dalej kontynuować pojedynku. Adamek ma jeszcze zawalczyć dwukrotnie, ponieważ na tyle pojedynków jest zakontraktowany z FAME MMA, ale nie jest powiedziane, że po tych walkach nie pojawi się nic nowego na horyzoncie. "Góral" jest już w Polsce, gdzie przygotowuje się do starcia z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. Walka odbędzie się na zasadach boksu na gali FAME MMA 21, która została zaplanowana na 18 maja.

Bandura zdradził, że walka miała być w małych rękawicach! "Ta formuła została zmieniona"

Bandura w rozmowie z "MMA-bądź na bieżąco" zabrał głos w tej sprawie i szczegółowo ją wytłumaczył. - Były dogadane małe rękawice. Jak ja mówię na streamie, że są dogadane małe rękawice i że są małe rękawice to są. Nie wiem, co się wydarzyło po walce Tomasza z Mamedem. Myślę, że predyspozycja Tomasza pozostawiła wiele do życzenia. Ta formuła została zmieniona. Usłyszałem, że albo bijemy się w dużych, albo nie bijemy się wcale. Nie miałem tego podpisanego, ale słownie miałem to dogadane. Są dziesiątki. Oczywiście, że wziąłem tę walkę - powiedział 31-latek.