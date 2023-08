Byliśmy w głębokim szoku, gdy zobaczyliśmy jak naprawdę wygląda ciało 47-letniego Tomasza Adamka. Jak to w ogóle możliwe?! Wielu powinno się zawstydzić

Tomasza Adamka można na równi wymieniać z takimi legendami polskiego boksu jak Andrzej Gołota, czy Dariusz Michalczewski. Wszystkich łączy jedno - dostarczali mnóstwa wielkich i pozytywnych emocji biało-czerwonym kibicom oraz należeli do światowej czołówki w swoich kategoriach wagowych. Adamek od 1999 do 2011 roku przegrał tylko jedną walkę w zawodowstwie. W tym czasie zdobył dwa pasy mistrzowskie w wadzie junior ciężkiej oraz jeden w kategorii półciężkiej.

Adamek imponuje formą. Tylko spójrzcie na to ciało

Ostatni pojedynek stoczył w październiku 2018 roku, kiedy to w drugiej rundzie został znokautowany przez Jarrella Millera. Wydawało się, że będzie to ostatnia walka w karierze Adamka, ale wciąż mówi się, że pożegnalny pojedynek dopiero przed "Góralem". Na razie konkretów nie ma, ale sam Adamek przyznaje, że chciałby raz jeszcze wejść do ringu.

Tomasz Adamek mógł wejść we freak-fighty? Miał zawalczyć z Najmanem, media donoszą o wielkiej fortunie za walkę

I na pewno nie musiałby bardzo mocno przykładać się do treningów, bo... robi to nieustannie. Na jego profilach w mediach społecznościowych widać, że jest stałym bywalcem na siłowni. W dodatku na ostatnim nagraniu robi pompki na plaży i gołym okiem widać, że utrzymuje świetną formę. - W wolnym czasie jedni leżą, a drudzy ćwiczą; nie marnując żadnej okazji do ruchu. Pomimo tego, że w tym roku kończę 47 lat to nieźle się trzymam i nie ma wstydu na plaży, nie sądzicie? - napisał Adamek w opisie do wideo.