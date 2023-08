i Autor: fot. Piotr Duszczyk/boxingphotos.pl Co to jest Megogo? Transmisja walki Usyk – Dubois na Megogo. Platforma Megogo co to?

Czym jest Megogo?

Co to jest Megogo? Transmisja walki Usyk – Dubois na Megogo. Platforma Megogo co to? Jak obejrzeć walkę Usyk – Dubois

Jacek Ogiński 16:09 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Co to jest Megogo? Transmisja walki Usyk – Dubois na Megogo. Platforma Megogo co to? Jak obejrzeć walkę Usyk – Dubois? Już dziś dojdzie do jednego z najważniejszych wydarzeń w światowym boksie, które odbywa się w Polsce. Ołeksandr Usyk, mistrz świata wagi ciężkiej w trzech z czterech najważniejszych federacji bokserskich stanie do obrony swoich pasów w walce z Danielem Duboisem. Starcie odbędzie się na Tarczyński Arena we Wrocławiu, a obejrzeć je będzie można tylko na platformie Megogo. Gdzie obejrzeć walkę Usyk – Dubois? Megogo co to takiego?