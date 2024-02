Dariusz Michalczewski podsumował Mameda Khalidova po walce z Adamkiem. Nie ukrywa zdziwienia, nie mógł uwierzyć w to, co widzi!

Co się stało Mamedowi w walce z Adamkiem? Khalidov nie krył się z tym, mówił o wielkim bólu

Wzruszające słowa Mameda Khalidova po porażce z Adamkiem. Trudno powstrzymać łzy po tym, co powiedziała legenda KSW

Tomasz Adamek mocno o trenerze Raubo. Takich słów się nie spodziewaliśmy, naprawdę to powiedział

Co za zdjęcie!

Dariusz Michalczewski postanowił podsumować starcie między Tomaszem Adamkiem a Mamedem Khalidovem. Legenda boksu w rozmowie z "WP. SportoweFakty" stwierdziła wprost, że nie spodziewała się takiej postawy Khalidova. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości!

Dariusz Michalczewski szczerze o pojedynku Khalidova z Adamkiem. Nie może ukryć zdziwienia

Jak powiedział Michalczewski w rozmowie z "WP.SportoweFakty", nie może uwierzyć w to, że na punkty w dwóch rundach lepszy od Adamka był Khalidov. Kultowy bokser nie podejrzewał, aby znakomity zawodnik MMA mógł tak dobrze radzić sobie w pojedynku bokserskim. Mimo że dawał zawodnikowi mieszanych sztuk walki dość małe szanse, ten kompletnie przebił jego oczekiwania.

- Absolutnie nie mogę tego krytykować. Chalidow to bardzo dobry wojownik MMA. Adamek cwanie poszedł na swoje warunki. Oktagon czy ring - to nie ma różnicy, czy to jest kwadratowe czy okrągłe. Dawałem Mamedowi małe szanse, ale dziwi mnie, że wygrywał na punkty dwie rundy - powiedział serwisowi WP SportoweFakty Michalczewski.