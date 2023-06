Dotarliśmy do zdjęcia Diablo Włodarczyka sprzed 13 lat! Jest na nim z bardzo ważną dla siebie osobą, która wygląda jak... Jaś Fasola

Adam Kownacki okrutnie poobijany. Brutalny cios posłał go na deski. Wideo mrozi krew w żyłach

To koniec kariery?

Od tych zdjęć zrobi się wam bardzo gorąco! Polski pięściarz ładuje baterie przed walką o tytuł. U boku ma przepiękną żonę, której ciało to ideał

Choć "Diablo" lata świetności ma już dawno za sobą, to wciąż wzbudza duże zainteresowanie wśród kibiców boksu w Polsce. Włodarczyk po ostatniej efektownej wygranej z Sylverą Louisem zdradził, że na koniec kariery chciałby powalczyć o pas mistrza Europy w wadze junior ciężkiej.

Włodarczyk celuje w pas mistrza Europy w wadze junior ciężkiej

Pas mistrza w tej chwili jest w posiadaniu Michała Cieślaka, a Włodarczyk zajmuje siódme miejsce wśród pretendentów do tytułu. Cieślak z pewnością niedługo jednak zwakuje pas i jeśli tylko "Diablo" podskoczy w rankingu, to wkrótce mógłby o niego powalczyć. Zadba o to też promotor "Diablo" Andrzej Wasilewski, który darzy Włodarczyka niezwykłą sympatią.

Włodarczyk i Wasilewski na Mazurach

Panowie pracują ze sobą od kilkunastu lat, są przyjaciółmi i nie ukrywają, że jeden za drugim wskoczyłby w ogień. W przeszłości zdarzało się, że spędzali razem nawet wakacje. W naszej bazie dotarliśmy do zdjęcia z maja 2010 roku, gdy "Diablo" wypoczywał na Mazurach z żoną, synem i właśnie Wasilewskim. "Piękne! Znany polski promotor wygląda jak polski Jaś Fasola! Piękne!😂😂" - skomentował fotkę promotor, gdy tylko wrzuciliśmy ją na Twittera. Widzicie podobieństwo między Wasilewskim a Jasiem Fasolą?