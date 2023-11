Fury zdradził, ile zarobi za walkę z Usykiem! Od tej kwoty zakręci wam się w głowie, kosmiczne pieniądze

Łzy cisną się do oczu. Nie żyje legendarny polski trener, to jego ostatni wywiad

Usyk wniesie do ringu pasy IBF, WBA i WBO, Fury - WBC. Panowie mają za sobą już pierwszą oficjalną konferencję prasową, na której było bardzo gorąco. Głównie za sprawą "Króla Cyganów", który podczas face to face ruszył z byka na Usyka. - Jestem już w jego głowie. Musicie go spytać dlaczego, aby mieć pewność, ale prawdopodobnie śpiewam i tańczę w jego głowie - skomentował zajście Ukrainiec.

Fury zarobi 100 milionów funtów za walkę z Usykiem

Fury nic sobie z gadania rywala nie robi i co chwilę podgrzewa atmosferę przed starciem w Arabii Saudyjskiej. Brytyjczyk zdradził właśnie, ile zarobi za pojedynek z Usykiem. - Wiele osób mówiło, że do tej walki nie dojdzie, że niby boję się tego kurdupla. I co? Efekt jest taki, że w lutym nie tylko będę miał wszystkie pasy w wadze ciężkiej, ale i zarobię 100 milionów funtów - wypalił Fury.

Bob Arum potwierdził słowa swojego pięściarza, ale dodał, że to... kwota wyjściowa. - Do tego dojdą zapewne olbrzymie wpływy z pay-per-view - zaznaczył promotor Brytyjczyka.