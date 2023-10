i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Krzysztof "Diablo" Włodarczyk

Przed meczem Polska - Szwecja w Warszawie

Gest legendy polskiego boksu. Krzysztof Włodarczyk wspiera młodych pięściarzy

To będzie nie lada gratka dla miłośników boksu. Już 7 października w Warszawie dojdzie bowiem do rywalizacji młodych pięściarzy z Polski i Szwecji. To będzie kolejna gala z cyklu Landowski Boxing Night. Na imprezę w stolicy zaprasza Krzysztof Włodarczyk. Legenda polskiego bosku wspiera młodych pięściarzy. Zobaczcie na jaki gest zdecydował się"Diablo".