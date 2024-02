"Goat" Parobiec pokazał, co stało się z jego ciałem! Przeszedł wielką przemianę tuż przed galą GROMDA 16

"Goat" Parobiec już tak nie wygląda! Gwiazdor federacji GROMDA przeszedł wielką przemianę

Łukasz "Goat" Parobiec zdążył zapisać się złotymi zgłoskami w historii federacji GROMDA, dzięki czemu niedawno miał okazję zmierzyć się z mistrzem organizacji Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem. O ile niestety dla niego opuszczał ring jako przegrany po tym, jak jego narożnik został zmuszony do rzucenia ręcznika, to i tak pokazał wielkie serce do walki. Kolejne tygodnie, podczas których Parobiec dochodził do siebie po walce i nie musiał katować się kolejnymi morderczymi treningami sprawiły, że jego sylwetka mocno się zmieniła.

Tuż przed galą GROMDA 16, do której dojdzie w piątek 1 marca, jeden z największych gwiazdorów federacji postanowił pokazać, ile obecnie waży i jak wygląda jego ciało. - Wracam na dobre tory - napisał krótko "Goat" Parobiec pokazując, że obecnie zbliża się do wagi 112 kg.

O ile pewne partie torsu Parobca stały się miej widoczne niż jeszcze podczas walki z Kubiszynem, to sylwetka "Goata" wciąż robi ogromne wrażenie, a przede wszystkim jego umięśnione barki oraz bicepsy. Forma gwiazdora GROMDY zrobiła wielkie wrażenie na internautów, którzy śledzą jego profile w mediach społecznościowych. Gala GROMDA 16 obędzie się już w piątek 1 marca. Transmisja dostępna będzie jedynie w systemie PPV.