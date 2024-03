GROMDA 16 gdzie oglądać? GROMDA 16 PPV gdzie kupić? GROMDA 16 TV transmisja live dzisiaj. GROMDA 16 STREAM ONLINE z GROMDA 16 PPV ile kosztuje?

"Goat" Parobiec pokazał, co stało się z jego ciałem! Przeszedł wielką przemianę tuż przed galą GROMDA 16

Równo trzy miesiące minęły od ostatniej gali GROMDA. Ta z numerem piętnastym odbyła się 1 grudnia, a pierwsza gala w 2024 roku będzie miała miejsce już dzisiaj. Kibice krwawych bijatyk na gołe pięści liczą na to, że dzisiejsze wydarzenie będzie równie emocjonujące co to, które miało miejsce pod koniec ubiegłego roku i gdy w walce wieczoru Łukasz "Goat" Parobiec stanął oko w oko z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem. Podczas gali GROMDA 16 nie zabraknie doskonale znanych twarzy, bo w ringu zobaczymy "Łazara", czy "Scarface'a". Tradycyjnie już obok turnieju zobaczymy parę super-fightów, w których nie powinno zabraknąć bezlitosnych starć i spektakularnych nokautów.

- Gromda na całym świecie jest chwalona. Myślę, że jest to organizacja premium. Wydaje mi się, że wielu zagranicznych zawodników chce tu przyjeżdżać, ale tym razem chciałem postawić na bardziej polskich zawodników. Myślę, że nasi zawodnicy są na dużo wyższym poziomie. Zobaczymy jak wyjdzie najbliższa gala, ale mam dużą nadzieję, że będzie się podobało - powiedział szef organizacji Mariusz Grabowski w rozmowie z "Super Expressem".

Gala GROMDA 16 odbędzie się w piątek 1 marca. Transmisja z gali GROMDA 16 dostępna będzie jedynie w usłudze PPV na stronie gromda.tv. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00. Relacja z GROMDA 16 na żywo na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!