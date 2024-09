i Autor: AP PHOTO Anthony Joshua, Daniel Dubois

Wielki boks

Joshua - Dubois tv stream online. Gdzie oglądać? Walka Joshua z Dubois o której godzinie walczą?

Fani boksu znów będą mogli przeżywać wieczór pełen sportowych i wielkich emocji. Zwłaszcza ci z Wielkiej Brytanii. W sobotni wieczór dojdzie bowiem do starcia Anthony Joshua - Daniel Dubois w wadze ciężkiej, a stawką pojedynku jest pas mistrzowski w królewskiej kategorii federacji IBF. Dla Joshuy będzie to szansa, aby odzyskać mistrzowski tytuł, choć dla niego będzie to pierwszy krok w kierunku zgarnięcia kolejnych pasów. Joshua - Dubois gdzie oglądać? Joshua Dubois o której godzinie?