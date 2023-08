Joshua - Helenius TV GDZIE OGLĄDAĆ? Joshua - Helenius LIVE ONLINE w INTERNECIE. Joshua - Helenius STREAM ONLINE NA KTÓRYM KANALE? Joshua - Helenius TRANSMISJA GDZIE OBEJRZEĆ?

Joshua - Helenius DZISIAJ GDZIE OBEJRZEĆ? Joshua - Helenius NA KTÓRYM KANALE?

2022 i 2021 rok był dla Anthony'ego Joshuy bardzo nieudany. W tym czasie zanotował dwie porażki z Ołeksandrem Usykiem i stracił mistrzowskie pasy. Wcześniej dużo mówiło się o jego walce unifikacyjnej z Tysonem Furym, ale na razie stało się to melodią przyszłości i to niekoniecznie pewnej. Cel reprezentanta Wielkiej Brytanii jest jeden, odzyskać tytuł mistrzowski i znów być na szczycie kategorii ciężkiej. Nie będzie o to jednak łatwo, a powrót na tron może okazać się wielkim wyzwaniem. Kolejnym krokiem w tym kierunku miała być rewanżowa walka z Dilianem Whytem. Do pojedynku jednak nie dojdzie, bo 35-latek został przyłapany na zażywaniu środków zakazanych. Zastępstwo dla Whyte'a zostało jednak znalezione błyskawicznie.

Kilka godzin po ujawnieniu, że Whyte nie weźmie udziału w sobotniej gali, podpisano kontrakt z Robertem Heleniusem. Reprezentant Finlandii jest doskonale znany polskim kibicom. "The Nordic Nightmare" dwukrotnie mierzył się z Adamem Kownacki mi dwukrotnie walka zakończyła się przed czasem. Polak musiał uznać wyższość Fina, który miał okazję mierzyć się z Deontey'em Wilderem. Helenius został przez Amerykanina brutalnie znokautowany i również w sobotę Fin nie będzie faworytem.

Walka Anthony Joshua - Robert Helenius odbędzie się w sobotę 12 sierpnia. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie jedynie na płatnej platformie DAZN. Joshua i Helenius w ringu powinni pojawić się nie wcześniej niż o godzinie 23:30.