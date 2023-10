Mistrz świata w pięknych słowach o polskim pięściarzu! Mówi o dużych obawach przed obroną tytułu z naszym reprezentantem

Masternak na zawodowym ringu zadebiutował w czerwcu 2006 roku. Na koncie ma aż 52 pojedynki, z czego 47 wygranych. I choć rywalizował już z naprawdę klasowymi pięściarzami, to o tytuł mistrza świata jeszcze się nie bił. Ostatni pojedynek stoczył w październiku zeszłego roku. W Zakopanem pokonał Jasona Whateleya i zyskał status oficjalnego pretendenta do pasa federacji IBF. Po dużym zamieszaniu w negocjacjach z obozem mistrza (Jai Opetaia), promotor Polaka Andrzej Wasilewski zdecydował się jednak na ścieżkę WBO.

Masternak - Billam-Smith 10 grudnia o tytuł mistrza świata

Billam-Smith sięgnął po pas w maju, pokonując pogromcę kilku Polaków Lawrence'a Okoliego. Masternak docenia jego klasę, ale widzi szanse na zwycięstwo. - Chris to bardzo konsekwentny i silny fizycznie pięściarz. Nie jest prosty do boksowania, ale plus jest taki, że nie jest leworęczny. Łatwiej o sparingpartnerów, po prostu łatwiej przygotować się technicznie do takiego pojedynku - powiedział nam "Master".

Billam-Smith o Masternaku: Świetnie bije kombinacjami, ma ciężkie ręce i będzie dużym wyzwaniem

Masternak wypowiada się o przeciwniku w samych superlatywach, w drugą stronę jest podobnie. Billam-Smith zdaje sobie sprawę, że 10 grudnia czeka go bardzo trudna przeprawa. - Mam obawy i czuję niepewność, ale to mnie bardzo motywuje. Nigdy nie walczyłem z nikim, kto stoczyłby tyle walk na wysokim poziomie. To nie jest tak, że wygrałem z Okoliem i teraz już jestem pewny wygranej z każdym. Masternak nie jest jednowymiarowym pięściarzem jak Okolie. Świetnie bije kombinacjami, ma ciężkie ręce i będzie dużym wyzwaniem. To być może najbardziej kompletny zawodnik w wadze junior ciężkiej, chociaż mam nadzieję, że po tej walce okaże się, że to ja nim jestem - zaznaczył Billam-Smith.